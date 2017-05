Frauenfußball – Landesklasse Auf dem Weg zur Meisterschaft Sechs Punkte Vorsprung! Der Grundstein zur Meisterschaft ist von den Frauen der SpG Lok Döbeln/Hartha gelegt worden.

Traf im Spitzenspiel doppelt: Denise Wittig von der SpG ESV Lok Döbeln/BC Hartha. © André Braun

Mit einem 2:1 (2:1) im Spitzenspiel der Landesklasse Nord haben sich die Frauen der SpG ESV Lok Döbeln/BC Hartha eine hervorragende Ausgangsposition im Kampf um die Meisterschaft gesichert. Derzeit haben sie bei fünf ausstehenden Spielen neun Punkte Vorsprung, allerdings haben die Lissaerinnen noch ein Nachholspiel ausstehen. „Es war ein Schritt zur Meisterschaft, aber es kann durchaus einiges schiefgehen, denn wir treffen noch auf einige Hochkaräter“, sagte SpG-Trainer Thomas Jäschke und fügte an: „Aber nun wollen wir es reißen, da beißt die Maus keinen Faden ab!“

Die Anfangsphase des Gipfeltreffens gestaltete sich recht ausgeglichen. Ein Freistoß der Gäste ging in der 13. Spielminute nur haarscharf am Tordreieck vorbei. Susann Grandke und Denise Wittig versuchten mit Schüssen aus der Distanz ihr Glück. Nach einer Viertelstunde gerieten die Gastgeberinnen plötzlich in Rückstand. Eine Hereingabe rutschte SG-Verteidigerin Vivien Werner unglücklich durch die Beine. Die dahinter lauernde Lissaer Stürmerin nutzte diesen Fehler eiskalt aus. Doch die SpG-Frauen schlugen innerhalb weniger Minuten zurück. Die mustergültig bediente Wittig jagte das Leder aus Nahdistanz in die Maschen (18.). In der Folgezeit gab es wenig herausgespielte Torchancen. Gefahr entstand in erster Linie durch Freistöße, da beide Mannschaften sicher in der Abwehr standen. In der 32. Spielminute wurde Torjägerin Grandke dann von zwei Lissaer Spielerinnen beim Eindringen in den Strafraum behindert. Der Unparteiische entschied auf Strafstoß, den Wittig sicher verwandelte. Aus taktischen Gründen zog sich Stürmerin Denise Wittig danach zurück in die Abwehr. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Katja Hempel das 3:1 auf dem Fuß. Ihren Freistoß aus 30 Metern Entfernung konnte die Lissaer Keeperin mit einer Glanzparade gerade noch über die Latte lenken.

Wenige Sekunden nach Wiederanpfiff warteten die Lok-Frauen gleich mit einer weiteren hochkarätigen Möglichkeit auf. Ein couragierter Sololauf von Susann Grandke blieb jedoch ohne Torerfolg. Sowohl die Gäste als auch das SG-Team ließen kaum Möglichkeiten zu, auch weil die beiden Sechser, Natalie Polster und Katja Hempel, ihre torgefährlichen Gegenspielerinnen gut im Griff hatten. So gingen die Frauen der Spielgemeinschaft dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung und der größeren Moral am Ende als verdiente Siegerinnen vom Platz. (DA/ala/dwe)

