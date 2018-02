Auf dem Weg zur Gelassenheit

Die Dörgenhausenerin Silvia Scheibe teilt hier persönliche Erfahrungen mit, um damit Denkanstöße zu geben. Foto: privat © torsten kellermann

Jetzt hat uns die Normalität wieder. Alles, was an die Zeit des Narrentreibens erinnert, ist wieder in Kisten verstaut. Das Haus wurde gründlich gesäubert, Luftschlangen und Ballons sind abgeschmückt, Konfetti und Glitzerspuren größtenteils beseitigt. Mit dem Aschermittwoch ist Ruhe eingekehrt in die aufgeputzten Häuser rund um Wittichenau, Bernsdorf und Hoyerswerda. Was bleibt, ist die Erinnerung an eine tatsächliche Hoch-Zeit.

Solche Zeiten tun uns gut, zumindest den Faschingsfreunden unter uns. Sie sind ein Ausgleich zum Alltag und ein Ausgleich zu schwierigen Zeiten. Es kann nicht immer „abwärtsgehen“. Genauso wenig jedoch kann es immer „aufwärtsgehen“. So bleibt alles im Gleichgewicht. Mit etwas Wehmut nahmen wir also Abschied vom turbulenten Karneval. Das Wort kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „Fleisch“ (Carne) „lebe wohl“ (vale)! Es ist also ein Hinweis auf die anstehende Fastenzeit. Die 40-tägige Zeit des Fastens, die Vorbereitung auf das heilige Osterfest, dient der inneren Einkehr. Und mit dem Frühling, der nun langsam am Horizont erscheint, habe ich mir überlegt, wie ich die Fastenzeit für mich nutzen kann. Weitestgehend auf Süßigkeiten zu verzichten und einen technikfreien Tag pro Woche einzuhalten, haben wir uns gemeinsam mit den Kindern vorgenommen. Wir sind sicher: Damit tun wir bereits Gutes. Zucker stachelt uns ebenso auf wie starker Technikkonsum. Beides bewusster zu handhaben, sehen wir als Schritt in die richtige Richtung. Mein Mann entsagt dem Alkohol.

Bei der Beantwortung der Frage, worin ich persönlich mich in den nächsten Wochen üben kann, war mir ein auf den ersten Blick unschönes Erlebnis behilflich. Aufmerksame Leser werden sich vielleicht erinnern, dass ich mir im letzten Sommer zum Ziel gesetzt hatte, endlich reiten zu lernen. Pferde üben auf mich eine unsagbare Ausstrahlung aus. Lange schon wollte ich mit diesen Tieren mehr Zeit verbringen, ihre Verhaltensweisen sowie Bedürfnisse kennenlernen, mit ihnen kommunizieren und in Beziehung treten. Ich finde: Einfach so draufsetzen und losreiten kann nicht der Sinn vom Ganzen sein. Mal in Bodenarbeit, mal auf dem Rücken des Pferdes, begebe ich mich nun Woche für Woche in diese Welt und ich freue mich jedes Mal darauf. Zumindest bis vor Kurzem. Da fiel ich nämlich vom Pferd. Beim Übergang vom Trab in den Galopp hatte der Vierbeiner plötzlich Freude daran, sich ein wenig auszutoben. Und so lag ich alsbald unten.

Dieser Sturz war nun erst einmal ein Schreck. Der leichte Schmerz am Rücken verging zwar mithilfe ein paar guter Massagen unseres Dorfziehmanns recht zügig. Als schwieriger erwies es sich dann, wieder aufs Pferd zu steigen: „Trau ich mich und kann ich jetzt innerlich ruhig bleiben?“, hieß die Frage. „Wenn du nicht reiten kannst, dann lass‘ es“, wird vielleicht mancher sagen. Ich möchte es jedoch nicht lassen. Ich denke, es hat etwas mit Vertrauen zu tun. Grundlage jedes Umgangs mit Pferden sollte sein, dass das Pferd Vertrauen in den Menschen hat. Aber auch der Mensch muss dem Pferd vertrauen. Dass ich jetzt nicht das Handtuch werfe und die Sache mit den Pferden lasse, ist so eine außerordentlich gute Übung in Sachen Zutrauen zu sich selbst und zu anderen. Auch der Glaube, dass alles gut wird, spielt eine Rolle. Und beim Fortführen dieses Gedankens schließlich tat sich mir eine Tür auf mit Namen Gelassenheit. Wer mich kennt, weiß, dass ich von dieser Eigenschaft leider recht weit entfernt bin. Ich bin ein ziemlich agiler, euphorischer Mensch, der oft emotional handelt. Verstehen Sie mich nicht falsch! Ich bin der Meinung, meine Gefühlsbetonung und Lebhaftigkeit machen mich aus. Und das ist in Ordnung. Doch besonnen und ruhig zu bleiben, die Dinge nicht immer so wichtig zu nehmen, vor allem nicht sich selbst, das sind Eigenschaften, die durchaus hilfreich sind und mir wünschenswert erscheinen. Ein wenig Gelassenheit könnte uns allen vielleicht guttun. Innere Ruhe ist unbezahlbar und hilft in den Höhen und Tiefen des Lebens.

Nun habe ich gelesen, Gelassenheit sei wie ein Muskel, den man trainieren könne. Oh, das klingt gut! Mit dem Trainieren von Muskeln habe ich Erfahrung. Nach der Geburt unseres dritten Kindes war doch ein gewisses Maß an Disziplin nötig, um von den gut zwanzig Kilo mehr an Gewicht wieder runterzukommen. Ähnlich kann ich mich also schulen, etwas gelassener zu werden? Das gefällt mir, und unter anderem darauf werde ich den Blick in der kommenden Zeit der Innenschau richten. Wie genau? Mal sehen! Der Umgang mit den Pferden könnte einen Teil dazu beitragen. Und am besten gehe ich es nun wohl erst einmal ruhig und gelassen an.

zur Startseite