Auf dem Weg zur Europäischen Kulturhauptstadt

Ist die Bewerbung nicht eine Nummer zu groß für Zittau?

Zittau bewirbt sich nicht allein, obwohl die Kultur im Vergleich zu Städten gleicher Größenordnung mannigfaltig ist. In die Bewerbung sollen die Städte des Dreiländerecks, des Sechs-Städte-Bundes und die Gemeinden des Naturparks Zittauer Gebirge eingebunden werden. Wie Essen 2010 für das gesamte Ruhrgebiet würde Zittau für die Oberlausitz stehen. Und nicht nur das. Laut Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) schwebt Landrat Bernd Lange (CDU) eine Doppelbewerbung vor. Die Partnerregion des Landkreises, Gorizia/Nova Gorica in Italien und Slowenien, liegt zumindest regional auch in einem Dreiländereck. Zusammen würde die Bewerbung Regionen in sechs Ländern vereinen. Zumal beide Dreiländerecke durch die neuen Grenzen nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind und Slowenien 2025 wie Deutschland eine der beiden Kulturhauptstädte Europas stellen darf. „Wir würden dann zeigen, wie die europäische Entwicklung in den letzten 80 Jahren fortgeschritten ist“, umreißt Zenker die Idee. Der Kreistag hat dem prinzipiell schon zugestimmt. Der Landrat selber wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Zenker fliegt mit ihm noch im Oktober nach Brüssel, um mit Botschaftern bei der EU zu sprechen. Mit der Wojewodschaft Niederschlesien ist ein Treffen am 10. Oktober geplant. Der tschechische Hejtman des Bezirks Liberec hat seine Zustimmung bereits signalisiert. Auch Sachsens Ministerpräsident steht der Bewerbung offen gegenüber.