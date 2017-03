Auf dem Weg zur digitalen Schule Die Oberschule Waldheim hat eine weitere interaktive Tafel bekommen. Noch ist der Direktor nicht ganz zufrieden.

Nun hat auch die Klasse 10 c der Oberschule Waldheim eine interaktive Tafel. Justin Lottes (Mitte) sortiert geometrische Grundfiguren. Uwe Krahl, Vorstandsmitglied der Sparkasse und Klassenleiter Holger Euchler schauen ihm dabei über die Schulter. © Dietmar Thomas

Mit einer elektronischen Schautafel im Flur neben dem Sekretariat fing alles an. Inzwischen ist die Oberschule Waldheim auf dem Weg zur digitalen Schule ein großes Stück vorangekommen. Ein weiterer Baustein ist am Montag offiziell übergeben worden. Die Sparkasse Döbeln stiftete 3900 Euro zur Anschaffung einer interaktiven Tafel, die ihren Platz im Klassenzimmer der 10 c gefunden hat. „Wir freuen uns, dass wir die Schule auf ihrem Weg unterstützen können“, sagte Uwe Krahl, Vorstandsmitglied der Sparkasse Döbeln.

Schulleiter Jürgen Köber arbeitet mit seinen Kollegen schon seit einigen Jahren daran, die Schule mit den digitalen Errungenschaften auszustatten. Im August 2013 wurde die erste interaktive Tafel übergeben. Sie wurde mit 6 000 Euro von der Matthees Stiftung aus Waldheims Partnerstadt Landsberg am Lech finanziert. Mit öffentlichen Mitteln, aber auch Geld von Sponsoren, ist die Oberschule bisher mit 23 solcher Tafeln ausgestattet worden. „30 sind das Ziel“, so Jürgen Köber. Die Ausstattung habe in den jüngeren Klassenstufen begonnen. Nun kämen auch die älteren Schüler in den Genuss der interaktiven Tafeln.

Der Schulleiter ist von den Möglichkeiten der neuen Technik ebenso begeistert wie die Schüler. Justin Lottes sortiert geometrische Figuren und Körper. Er zieht sie mit seinem Finger einfach an die richtige Stelle. „Die Tafel eröffnet uns viele Möglichkeiten in verschiedenen Fächern“, freut sich der Schüler. Um Vorträge auszuarbeiten, müssen er und seine Klassenkameraden nun nicht mehr unbedingt in den Medienraum. Klassenleiter Holger Euchler, Lehrer für Mathematik, Geografie und WTH (Wirtschaft/Technik/Hauswirtschaft) sieht einen weiteren Vorteil. „Der Zugriff auf das Internet ist jederzeit möglich und erleichtert die Arbeit“, so Euchler.

