Gut zu wissen Auf dem Weg zum Mode-Star Extravagant, aber tragbar sind die Kleidungsstücke, die eine junge Modedesignerin näht. Bald sind sie im Flughafen zu sehen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Auge in Auge mit einem spiegelscherbenbesetzten Samtkleid: Alrike Gutsche zeigt ein Teil ihrer Abschlusskollektion. Die Großenhainerin studiert Modedesign. © Anne Hübschmann Auge in Auge mit einem spiegelscherbenbesetzten Samtkleid: Alrike Gutsche zeigt ein Teil ihrer Abschlusskollektion. Die Großenhainerin studiert Modedesign.

Alrike Gutsche an ihrer Nähmaschine. Mit ihrem Mann Tobias – 2012 fast schönster Feuerwehrmann Sachsens – wohnt die gebürtige Brandenburgerin jetzt in Großenhain.

Alrike Gutsche ist 22 und angehende Modedesignerin. Für Kunst hat sich die gebürtige Brandenburgerin schon immer interessiert. Doch dass sie nach reichlich drei Jahren Studium an der privaten Fachhochschule Dresden in der Lingnerallee perfekt schneidern kann, konnte sie sich früher nicht vorstellen. Doch nun hängt ihre Abschlusskollektion auf dem Kleiderständer und wurde bereits von weiblichen und männlichen Models für ein Fotoshooting getragen. Das MDR-Fernsehen brachte einen Beitrag über die sechs Studentinnen. Und am 10. Februar ist es so weit: Im Flughafen Dresden wird eine große Fashionshow mit Aftershowparty stattfinden. Neun Outfits hat Alrike Gutsche dort dabei.

Die Kleider, Hemden, Blusen oder Hosen sind in Grau, Blau und Apricot gestaltet. Leichte Seide und schwerer Samt sind nicht von ungefähr gewählt: „Meine Bachellor-Kollektion hat den Weg der persönlichen Entwicklung zum Thema“, sagt die junge Frau. Grau steht für die Masse, das Apricot für individuelles Auftreten. Und der schwere blaue Samt für Stärke im Gegensatz zur Zerbrechlichkeit, die die Seide symbolisiert. Die Spiegelsplitter hat sie sich als Zeichen der Selbstreflexion einfallen lassen. Tag und Nacht nähte Alrike Gutsche in den letzten zwei Wochen daran.

Das Studium ist für sie zwar teuer – 500 Euro kostet die monatliche Studiengebühr – aber auch vielfältig. „Wir hatten viel Theorie: Textilkunde, Jura und BWL“, erzählt Alrike Gutsche. Daneben beschäftigte sie sich mit Schnittprogrammen, Fotoshooting und 3-D-Gestaltung. Um sich ihr Studium zu finanzieren, arbeitete die Großenhainerin nebenbei, unter anderem in einem Dresdner Brautmodenausstatter.

Gefragt nach einem großen Vorbild winkt Alrike Gutsche ab – sie will ihren eigenen Stil kreieren, will niemanden kopieren. Ein Blick in ihr Arbeitsbuch zur Kollektionsgestaltung bestätigt das. Anfangs sind Modefotos eingeklebt, dann viele eigene Skizzen, Stoff- und Nähproben und Effekte.

Natürlich will die Großenhainerin nach dem Studium schnell Fuß fassen im Beruf und praktische Erfahrung sammeln. „Vielleicht mache ich mich später selbstständig“, so die 22-Jährige. Mit der Fotoserie ihrer Abschlusskollektion wird sie sich demnächst bewerben. Für eine Freundin hatte sie auch schon das Brautkleid geschneidert.

Nun steht aber erst mal das Mode-Erlebnis im Dresdner Flughafen an. „Phase 7“ haben es die sechs Studentinnen und ihr Dozent genannt – in Anlehnung an das siebente Semester. Die jungen Frauen haben alles selbst organisiert und hoffen auf zahlreiches modeinteressiertes Publikum.

10. Februar, Flughafen Dresden, Einlass 18 Uhr, VVK 8 Euro

zur Startseite