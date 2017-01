Auf dem Weg zum Auswahlspieler Die Kamenzer Sebastian Heine und Tom Grellmann spielen für die sächsische Landesauswahl beim DFB-Sichtungsturnier.

Bis Mitte 2016 war Sebastian Heine (rechts) noch für den Bischofswerdaer FV unterwegs. Unser Foto zeigt den 23-Jährigen beim Punktspiel in Riesa, als er seinen Gegenspieler André Köhler (links) stehen lässt. Inzwischen spielt Heine für den Landesligisten SV Einheit Kamenz und ist nun in der Futsal-Landesauswahl. © Christian Kluge

Fußball. Stellt Fußball-Landesligist SV Einheit Kamenz bald einen oder zwei Auswahlspieler? Zumindest die Chance besteht, denn Sebastian Heine und Tom Grellmann wurden in den Kader der sächsischen Futsal-Landesauswahl berufen. Auch Ex-Budisse Philip Heineccius (jetzt in Radebeul aktiv) wurde nominiert. Die von Marcus Urban trainierte Auswahl nimmt als Titelverteidiger vom 6. bis 8. Januar 2017 am DFB-Sichtungsturnier in Duisburg teil. Zwölf Spieler aus sechs Vereinen berief Urban für den Länderpokal.

„Wir reisen mit einer sehr jungen Mannschaft nach Duisburg. Obwohl es den meisten Jungs noch an Futsal-Erfahrung fehlt, haben sie sich die Nominierung mit ihrem dritten Platz beim NOFV-Länderpokal redlich verdient“, sagt der Auswahlcoach. „Es ist sicher ein riskanter Schritt, aber ein wichtiger für die Entwicklung des Futsals in Sachsen“, ergänzt Urban. Zum Aufgebot gehören auch Adam Fiedler (FC Eilenburg) sowie Christopher Wittig und Marco Pohl vom Kamenzer Liga-Kontrahenten VfL Hohenstein-Ernstthal. Die drei Sachsen schafften im Vorjahr den Sprung ins deutsche Nationalteam. Bei den ersten Länderspielen der DFB-Geschichte im Oktober 2016 stand das sächsische Trio in Hamburg in zwei Partien gegen England (5:3, 3:3) auf dem Parkett. In diesem Jahr sollen weitere SFV-Talente folgen.

Futsal befindet sich im Aufschwung

In Deutschland gibt es nur wenige reine Futsaler. „Es müssen mehr werden“, fordert der 65 Jahre alte DFB-Auswahlcoach Paul Schomann. „Wir brauchen Kicker, die die gesamte Saison über Futsal spielen. Das kann nur gelingen, wenn wir entsprechende Ligastrukturen aufbauen.“ Vorreiter in Sachsen ist der VfL Hohenstein-Ernstthal, der bereits seine vierte Saison in der NOFV-Futsal-Regionalliga absolviert und derzeit die Tabelle anführt.

Ob es für Sebastian Heine und Tom Grellmann zum Sprung in die Nationalmannschaft reicht, wird der DFB-Länderpokal zeigen. „Es ist durchaus zu spüren, dass die Anerkennung unseres Sports im letzten Jahr enorm gestiegen ist. Die Vereine unterstützen uns inzwischen auf ganzer Linie und stellen ihre Spieler gern für Maßnahmen der Futsal-Landesauswahl ab“, sagt Marcus Urban. „In Duisburg werden vor allem die erfahrenen Spieler gefragt sein, Verantwortung zu übernehmen und die jungen Spieler mitzureißen. Ich sehe uns gut gerüstet, als Titelverteidiger gehen wir aber als Gejagter ins Turnier. Mit etwas Glück können wir aber im oberen Drittel mitspielen.“

DFB-Team erstmals bei EM-Quali

Paul Schomann und sein Team nutzen den DFB-Länderpokal zur Sichtung der talentiertesten Spieler für die Futsal-Nationalmannschaft. In diesem Jahr wird die deutsche Mannschaft erstmals an der Qualifikation zur Europameisterschaft teilnehmen. Im lettischen Jeglava treffen die deutschen Futsaler auf Armenien (26.1.), Gastgeber Lettland (27.1.) und Estland (29.). Sollte der deutschen Mannschaft in Lettland der Turniersieg gelingen, geht es vom 2. bis 12. April in der Hauptrunde der Qualifikation weiter. Die EM findet vom 30. Januar bis zum 11. Februar 2018 im slowenischen Ljubljana statt. Und dann vielleicht sogar mit zwei Kamenzer Landesliga-Kickern!

Der sächsische Auswahlkader: Heine, Grellmann (beide Einheit Kamenz), Schreiber, Fricke (beide Stahl Riesa), Heineccius (Radebeuler BC), Pohl, Benduhn, Enold, Wittig (alle VfL Hohenstein-Ernstthal), Fiedler, Thomas (beide FC Eilenburg) und Jackisch (FC Grimma).

zur Startseite