Auf dem Weg zu mehr Qualität Das Raupennest will nicht nur Patienten auf die Beine bringen. Es versteht sich als Dienstleister – und besteht die Prüfung.

Karl-Günter Schneider (re.) kennt sich aus. Viele Jahre war er Bürgermeister in Schmiedeberg. Nun ist er Patient. Und im Raupennest muss er auch erst einmal die Wege kennenlernen, die ihm Daniel Ptacek gern erklärt, im Hintergrund Barbara Rösch. © Egbert Kamprath

Mehr als 6 700 Menschen vertrauen sich inzwischen jährlich dem Raupennest in Altenberg an. Sie lassen sich in Fachklinik und Gesundheitszentrum durchchecken, ihre kranken oder müden Knochen in Schwung bringen. Oder sie versuchen hier, einfach nur ihre innere, natürliche Balance im Alltagsstress zu finden. Damit alle möglichst zufrieden abreisen, lässt sich das Raupennest selbst regelmäßig durchleuchten – intern und extern. Das ist nicht bloß Qualitätskontrolle, sondern der Weg, um mit der Konkurrenz mitzuhalten und selbst immer noch ein Stück besser zu werden.

Dafür heimsen die 210 Mitarbeiter um Klinikleiter Hans-Jürgen Münch bundesweit Anerkennungen ein. Im Vorjahr kam das Raupennest zum Beispiel bei einem Ranking vom Magazin Focus Gesundheit unter die Top-Reha-Kliniken Deutschlands. Zudem erhielt die Einrichtung im Oktober zusätzlich die Zulassung vom Bund der Deutschen Rentenversicherungen. Im Mai steht die erneute Zertifizierung nach Qualitätsstandards für Reha-Kliniken an.

Wunsch- und Wahlrecht der Patienten

Doch nicht nur die fachliche Arbeit des medizinischen Personals kommt auf den Prüfstand. Das Raupennest wollte auch wissen, wie zufrieden die Patienten und Gäste des Hauses mit dem Service sind, mit dem ganzen Drumherum. Schließlich werden Patienten nicht automatisch einer Reha-Klinik zugewiesen, wie Münch erläutert. Sie haben ein Wunsch- und Wahlrecht. Der gute Ruf also muss jeden Tag neu erarbeitet werden. Außerdem zahlen Gäste ihren Aufenthalt teilweise aus eigener Tasche. Etwa ein Viertel der Kunden bucht ein Angebot im Gesundheitstourismus. Wenn sich die Erwartungen nicht erfüllen, kommt der Gast nie wieder. Deshalb war der Geschäftsführung wichtig, auch in puncto Dienstleistungen zu wissen, wo das Raupennest steht. Weiterbildungsveranstaltungen werden den Mitarbeitern ohnehin angeboten. So gab es im Vorjahr für 40 Beschäftigte auch einmal Serviceschulungen. „Wir sind dabei speziell den Fragen nachgegangen: Was ist Service am Kunden? Wie gehe ich mit Kunden um? Auch mit Beschwerden?“, erläutert Klinik-Chef Münch. Offensichtlich haben sie die richtigen Antworten. Der Landestourismusverband Sachsen testete das Raupennest. Es konnte aufgrund der guten Voraussetzungen gleich in der höchsten Klasse des dreistufigen Bewertungssystems antreten, berichtet Susanne Kadner vom Raupennest. Die Prüfer waren überzeugt und konnten der Einrichtung das Gütesiegel „ServiceQualität Deutschland“ verleihen. Insgesamt sind in Sachsen nach Angaben des Landestourismusverbandes 294 Betriebe zertifiziert, darunter auch das Tourist-Info-Büro in Altenberg und einige Hotels und Gästehäuser aus der Region. Die höchste Stufe erreichten in Sachsen bisher nur zwölf Unternehmen, darunter aus dem Erzgebirge fünf Einrichtungen. Neben dem Johannesbad Raupennest sind das die Regionalverkehr Erzgebirge GmbH – Mitgesellschafter des Betreibers der Weißeritztalbahn, der Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft –, die Thermalbad Wiesenbad Gesellschaft für Kur und Rehabilitation mbH, die Mutter/Vater-Kind-Vorsorgeklinik Grünhain und die Kurgesellschaft Schlema mbH. „Mit dem Gütesiegel können wir nach außen treten und werben“, sagt Susanne Kadner. „Das ist auch mit Blick auf die Anerkennung als Luftkurort wichtig, die Altenberg gerade erhalten hat.“

