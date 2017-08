Auf dem Weg zu Dynamo Haris Duljevic heißt Dresdens nächster Neuzugang. Ein Ersatz für den schwer verletzten Pascal Testroet ist er aber nicht.

Ziemlich genau drei Jahre alt ist dieses Foto vom Europa-League-Qualifikationsspiel der Gladbacher Borussia gegen FK Sarajevo – und Haris Duljevic (Mitte) gerade 20 Jahre alt. Seine Qualitäten stellte der offensive Mittelfeldspieler aber schon damals unter Beweis. Nun wechselt er zu Dynamo Dresden. © dpa

Transferzeit ist immer auch Gerüchtezeit. Und im Fall von Haris Duljevic, der von FK Sarajevo zu Dynamo Dresden wechseln soll, beträgt die Wahrheits-wahrscheinlichkeit sogar 64 Prozent. So schreibt das zumindest das gut vernetzte Internetportal transfermarkt.de – und untertreibt maßlos. Laut Informationen der Sächsischen Zeitung sind es satte einhundert Prozent. Soll heißen: Der Vertrag mit Duljevic ist fix. Spätestens am Freitag wird der 23-Jährige für drei Jahre beim Zweitligisten unterschreiben, die Zustimmung des Aufsichtsrats liegt vor. Dynamos Sportchef sagt dazu: nichts. „Wir äußern uns erst, wenn es etwas zu vermelden gibt“, erklärt Ralf Minge, widerspricht den anhaltenden Spekulationen um Duljevic aber nicht.

Ein Ersatz für den seit dem Auftaktsieg am Sonntag gegen Duisburg schwer verletzten Stürmer Pascal Testroet ist der mutmaßliche Neuzugang aus Bosnien-Herzegowina jedoch keinesfalls. Der Nationalspieler – sechs Partien hat er seit vergangenem Jahr bestritten – fühlt sich im offensiven Mittelfeld am wohlsten, und zentral genauso wie auf den Außenbahnen. Duljevic wäre also einer der zwei von Cheftrainer Uwe Neuhaus vergangene Woche benannten Neuen, die Dynamo noch gut vertragen könnte.

Dass nach Testroets Kreuzbandriss und dem damit verbundenen Ausfall auf unbestimmte Zeit nun zwangsläufig noch ein dritter Spieler verpflichtet wird, bestreitet Minge. „Unsere Planungen hängen nicht mit Quantität, sondern mit Qualität zusammen. Wir werden also nichts machen, nur um etwas zu machen. Diese Überschrift bleibt“, betont Minge und führt das vor allem auf die finanzielle Ausgangslage zurück. Der Verein sei noch immer nicht so auf Rosen gebettet, dass „wir die ganz großen Experimente machen“.

Das passt ebenfalls zum Transfer von Duljevic, der im internationalen Fußball zwar noch ein Unbekannter ist, mit einem Marktwert von 1,3 Millionen Euro in der abgelaufenen Saison allerdings wertvollster Spieler von Bosniens höchster Liga war. Seinen Vertrag beim FK Sarajevo, zu dessen Fans die Ultras Dynamo eine enge Freundschaft pflegen, hat er nicht verlängert. Ein Neuanfang im Ausland ist Duljevics Ziel, heißt es in bosnischen Medien. Und selbst über sein Gehalt in Dresden wird detailliert berichtet. 400 000 Euro, also monatliche rund 33 000 Euro, sollen es sein.

Minges Aussagen lassen darüber hinaus erahnen, dass Dynamo vorm Auswärtsauftritt am nächsten Montag beim FC St. Pauli sehr wahrscheinlich keinen neuen Stürmer verpflichten wird.

Minge spürt keinen Handlungsdruck

Zwar steht mit Lucas Röser, der in der Sommerpause von Drittligist Großaspach kam, nur noch ein Angreifer zur Verfügung. Das ist am Ende der vergangenen Saison aber auch schon mal so gewesen, erinnert Minge, als Testroet und Marcos Alvarez wegen kleinerer Blessuren fehlten. „Vorübergehend können wir das auffangen, das ist uns auch schon letzte Saison situativ gelungen“, meint der Sportchef und spricht allgemein von Transferformalitäten, die eingehalten werden müssen.

Zum Beispiel die Beantragung einer Arbeitserlaubnis, da Bosnien nicht zur Europäischen Union gehört!? Minge reagiert souverän: „Wir werden uns nicht treiben lassen, aber uns auch selbst nicht treiben. An der Sorgfalt, mit der wir an die Dinge herangehen, wird sich jetzt nichts ändern. Und wir haben ja auch noch ein paar Tage Zeit.“ Exakt 30 sind es bis zum Ende der Transferzeit am 31. August. Alles dauert eben seine Zeit – wie bei Testroet.

Dessen Knieverletzung beschäftigt Minge noch immer, und zwar mehr das persönliche Schicksal als die Konsequenzen für Dynamo. „Planerisch kann man gar nicht damit umgehen, er kriegt sowieso alle Zeit der Welt“, sagt Minge. Beim Gedanken an die krassen Bilder, die Testroets linkes Bein extrem gebogen um den Rücken von Duisburgs Torwart zeigen, schüttelt es ihn nach wie vor. „Das ist bitter für den Verein, aber vor allem für den Jungen. Für Paco ist es der Super-Gau. Deshalb stehen er und seine medizinische Versorgung jetzt im Vordergrund“, so Minge.

Was die Verpflichtung von Duljevic natürlich nicht ausschließt. Mit dem ist man sich nämlich, so wird es gemunkelt, schon seit Freitag einig.

