Handball Auf dem Weg nach Döbeln Im Sachsenpokal wird die 2. Hauptrunde ausgetragen. Die Finals steigen zum Saisonende traditionell an der Mulde.

Annika Raasch und die Frauen der HSG Neudorf/Döbeln sollten gegen den SSV Heidenau gute Chancen besitzen, ins Viertelfinale des Sachsenpokals einzuziehen. © Westphal

Das Handballjahr geht zu Ende, aber kurz vor Winterpause kommt es Sonnabend noch einmal für drei Teams der Region in heimischen Gefilden zu Pokalkrachern auf dem Weg ins Finale nach Döbeln.

Sachsenpokal Männer

Im Spiel HSG Neudorf/Döbeln gegen HSG Riesa/Oschatz treffen zwei Sachsenligisten aufeinander, die sich an gleicher Stelle schon am ersten Punktspieltag der laufenden Saison gegenüberstanden. Damals konnte sich der Gastgeber am Ende mit vier Toren Abstand durchsetzen. Seitdem haben sich die Voraussetzungen für beide Kontrahenten doch etwas geändert. Während die Einheimischen im Kontakt zur Tabellenspitze stehen, sind die Riesa/Oschatzer momentan im Tabellenkeller zu finden. Den stabileren Eindruck haben zweifellos die Neudorf/Döbelner hinterlassen. Das spricht schon dafür, dass auch diese Pokalhürde erfolgreich gemeistert werden kann. Die Gäste sind aber keineswegs chancenlos und werden selbst alles versuchen, um eine Runde weiterzukommen. „Für mich ist der Gegner zur Zeit die Mannschaft der Stunde in der Sachsenliga. Für uns steht dennoch das Saisonziel, ins Sachsenpokalfinale zu kommen. Da zählen auch schwere Verletzungen wie von Alex Winkler nichts. Da müssen wir durch “, sagte HSG-Trainer Thomas Schneider und fügte an: „Wir müssen den unbedingten Willen zeigen, als Döbelner ins Pokalfinale einzuziehen.“

Bezirksligist VfL Waldheim 54 II empfängt mit der SG Cunewalde/Sohland den Vorletzten der Sachsenliga. Die Gäste sind trotz der Platzierung ein verdammt harter Knochen für die Zschopaustädter. Der Gastgeber ist als Bezirksligist der haushohe Außenseiter, dessen Ziel es sein sollte, sich so teuer wie möglich zu verkaufen. Eine realistische Chance auf eine Überraschung besteht nicht wirklich. Trotzdem werden die Berger/Schuricht-Schützlinge versuchen sich und ihren Fans eine tolle Partie zu präsentieren. VfL-Trainer René Schuricht sagte dem Döbelner Anzeiger: „Wir werden versuchen, den Gegner zu ärgern, aber die Chancen erscheinen gering. Alles andere als eine Niederlage wäre schon sensationell.“

Sachsenpokal Frauen





Die HSG Neudorf/Döbeln trifft in heimischer Halle auf den SSV Heidenau. Das Punktspiel an gleicher Stelle sah die Einheimischen als Sieger. Der danach folgende weitere Saisonverlauf spricht auch für diese Begegnung mehr für die HSG, die sich mit sehr guten Leistungen an die Tabellenspitze der Sachsenliga gespielt hat. In dieser Verfassung dürfte auch im Pokalspiel nichts anbrennen. Die Heidenauerinnen werden aber die Flinte nicht vorzeitig ins Korn werfen und versuchen, den favorisierten Gastgeberinnen die Suppe zu versalzen. Darauf müssen und werden sich die HSG-Frauen einstellen. HSG-Trainer Daniel Reddiger sagte: „Wir wollen schon den Finaleinzug aus dem Vorjahr wiederholen. Wir haben Heimspiel und Heimspiele muss man gewinnen.“

1. Bezirksklasse Frauen Chemnitz





In einem Nachholspiel vom siebten Spieltag stehen sich der HV Oederan (7./6:10) und die HSG Muldental 03 (2./13:3) gegenüber. Für die Muldentalerinnen geht es darum, den zweiten Rang zu sichern und damit den Anschluss an den Tabellenführer SG Lichtenstein/Oberlungwitz zu halten. Die Aufgabe in Oederan erscheint bei eigener konzentrierter und optimaler Leistung lösbar. Über die gesamte Hinrunde hat die HSG mit spielerisch konstant guten Auftritten überzeugt und das lässt die Gäste auch hoffnungsvoll in Oederan antreten. Es dürfte Muldental auch klar sein, dass die Gastgeberinnen in eigener Halle auch zu guten Leistungen fähig sind und deshalb nicht unterschätzt werden dürfen.

Kreisliga Mittelsachsen





In einem Derby stehen sich der VfL Waldheim 54 III (3./8:4) und die HSG Muldental 03 (4./6:4) gegenüber. Der Gewinner hält punktemäßig weiter Anschluss an die beiden führenden Mannschaften aus Mittweida und Rochlitz/Geringswalde. Das ist schon ein lohnendes Ziel. Dazu kommt noch der Derbycharakter, der immer wieder auch mal überraschende Ergebnisse hervorbringt. Spielerisch stehen beide Kontrahenten auf Augenhöhe und so werden schon kleine Unterschiede im Spielverlauf entscheidend sein. (DA/mtp)

