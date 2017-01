Auf dem Weg nach Bethlehem Viele Sternsinger segnen in diesem Jahr wieder Häuser, Geschäfte und Wohnungen. Das Interesse ist groß.

Die Königsbrücker Sternsinger sammelten bereits im vergangenen Jahr erfolgreich Spenden für das Kindermissionswerk Die Sternsinger. © Angela Böhm

Die Weihnachtsgeschenke sind ausgepackt und die Ferien vorbei. Die Christbäume verschwinden bereits aus den ersten Wohnzimmern und doch dauert das Weihnachtsfest noch an. Die Sternsinger machen das jedes Jahr aufs Neue deutlich. Die Kinder, die an die Weisen aus dem Morgenland erinnern wollen, ziehen auch in diesen Tagen wieder durch verschiedene Städte und Gemeinden der Region und schreiben Familien, Unternehmern und auch Rathauschefs den Sternsingersegen „Christus segne dieses Haus“ über die jeweiligen Eingangstüren.

Die ersten Gruppen waren bereits zwischen Weihnachten und Neujahr in Kamenz, Großröhrsdorf, Pulsnitz und im Sorbenland um Crostwitz und Panschwitz-Kuckau unterwegs. Die Kinder zogen von Tür zu Tür, sangen Weihnachtslieder und sammelten Geld für das Kindermissionswerk Die Sternsinger.

Eine Kamenzer Gruppe besuchte so zum Beispiel bereits in der Woche vor Silvester die Geschäfte in der Innenstadt. Eine Mitarbeiterin der Katholischen Kirchgemeinde rief vorher an und fragte, welche Gewerbetreibenden die Kinder empfangen wollen. Das Interesse war bei vielen Geschäftsinhabern groß. Eine andere Gruppe mit Kamenzer Kindern besuchte Familien, die die Sternsinger zu sich eingeladen hatten. Zehn bis 15 Kinder zählten an beiden Tagen zu dem Sternsinger-Team.

Besuch im Agnesheim

Die katholischen Christen in Großröhrsdorf, Bretnig-Hauswalde und Pulsnitz stellten ihre Sternsinger schon bei der Krippenandacht am Heiligabend vor. Die Kinder hatten sich für diesen Zweck schon einmal die Umhänge der Weisen übergeworfen und die Kronen aufgesetzt. Die verschiedenen Gruppen bekamen bei der Aussendungsandacht Taschen, die unter anderem Platz für Kreide bieten. Manche Familien und Institutionen lassen sich auch inzwischen vorgefertigte Buchstaben und Zahlen über die Eingangstüren kleben. Dann bleibt die Zeichenfolge 20*C+M+B+17 länger sichtbar.

Die fünf bis sechs Kinder aus Großröhrsdorf und Bretnig-Hauswalde haben bereits die ersten Familien besucht. Es ist aber auch geplant, dass sie noch dem Kindergarten Agnesheim in Großröhrsdorf den Segen bringen und der evangelischen Kirchgemeinde einen Besuch abstatten. Die Kamenzer Kinder werden in den nächsten Tagen im Malteser-Krankenhaus erwartet und die Königsbrücker Sternsinger werden die Buchstaben unter anderem über die Rathauspforte schreiben. Sie sind am Sonnabend in der Stadt unterwegs.

In die Vorbereitung eingebunden

Die Spenden, die von den Sternsingern bei ihrem Singen eingesammelt werden, sind für Projekte des Kindermissionswerks Sternsinger bestimmt. Das Hilfswerk unterstützt weltweit 2 100 Projekte. Das Beispielland in diesem Jahr ist Kenia. Die Spenden sollen unter anderem Aktionen unterstützen, die Ideen gegen den Wassermangel umsetzen. Die katholischen Gemeinden der Region beteiligen sich schon seit Jahren an der Spendensammelaktion. Im vergangenen Jahr kamen so in manchen Kirchgemeinden hohe vierstellige Beträge für das Kindermissionswerk zusammen.

Die Kinder werden in die Vorbereitung einbezogen. Die Großröhrsdorfer und Pulsnitzer Sternsinger trafen sich zum Beispiel bereits am Buß- und Bettag zum ersten Mal. Bei diesem Anlass wurden auch die Touren schon eingeteilt.

