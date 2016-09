Auf dem Weg ins digitale Zeitalter Ein Traum geht in Erfüllung: Heidenau bekommt schnelles Internet. Alle Probleme sind damit aber nicht gelöst.

Glasfaserkabel wären die Rettung für Heidenaus Problem mit dem lahmen Internet. Noch in diesem Jahr soll die Aufrüstung beginnen. © dpa

Willkommen in der digitalen Realität: Ausgerechnet als Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU) am Donnerstag per moderner Sitzungstechnik allen im Stadtrat zeigen will, wie es künftig mit dem schnellen Internet in Heidenau vorangehen soll, fällt die Technik aus. Was im Rathaus relativ selten vorkommt, ist in Großsedlitz beispielsweise Alltag. Die CDU-Fraktion hatte die Stadtverwaltung deshalb schon vor einigen Jahren beauftragt, etwas für die Verbesserung der Internet-Situation zu tun. Nun stellte Opitz den Heidenauer Masterplan für die digitale Zukunft vor. Von dem waren die Räte offenbar derart beeindruckt, dass sich keiner dazu äußerte. Auch nicht CDU-Fraktionschef Reno König, der selbst vom Internet-Loch betroffen ist. Der Barockgarten leidet zwar dank einer Anbindung an einen Server des Freistaates nicht an lahmen Leitungen, teilt mit den Großsedlitzern aber ein anderes Problem, das mit dem schnelleren Internet auch nicht gelöst ist: das schlechte bzw. zum Teil gar nicht vorhandene Handy-Netz.

Drei Fragen zum Internetausbau zurück 1 von 3 weiter Warum hat es so lange gedauert? Kümmert sich jede Kommune allein oder übernimmt das der Landkreis? Diese Entscheidung kostete Zeit. Dabei hatte sich Heidenau schon lange für einen eigenen Weg ausgesprochen, schon bevor sich der Kreistag im Juni entschied, die Aufrüstung in die Hand zu nehmen, wenn mindestens neun Kommunen mitmachen. Doch zum Zug kam man noch nicht. Es war klar: Erst muss die Verfügbarkeit geprüft, dann eine Machbarkeitsstudie erstellt und schließlich Fördermöglichkeiten geprüft werden, um zum praktischen Teil zu kommen. Was soll erreicht werden? Bis 2018 soll es in Deutschland überall möglich sein, mit 50 Mbit pro Sekunde im Internet unterwegs zu sein. Gebiete, deren Ausbau gefördert wird, dürfen jedoch nicht mehr als 30 Mbit haben. Die Großsedlitzer sind weit davon entfernt, doch auch in Heidenau gibt es schon Ecken, in denen das funktioniert. Für die wird sich also nichts ändern. Wenn die Analyse vorliegt, muss über das Modell zur Erhöhung der Geschwindigkeit entschieden werden. Zwei Modelle gibt es: das sogenannte Wirtschaftslückenmodell und das Betreibermodell. Bei letzterem werden flächendeckend Glasfaserkabel oder Leerrohre verlegt, die dann an verschiedene Betreiber verkauft oder verpachtet werden. Das Lückenmodell gilt nur für einen Internet-Anbieter, also zum Beispiel für die Telekom. In jedem Fall muss die Stadt zehn Prozent der Kosten übernehmen. Wie ist der Zeitplan? Erst hat es gedauert, nun soll es Schlag auf Schlag gehen. Noch in diesem Jahr im Dezember soll der Stadtrat die Machbarkeitsstudie bestätigen. Im November werden die Ergebnisse der Markterkundung und die entsprechenden Gebiete vorgestellt. Abhängig davon ist über das Modell, die Technik und die Kosten zu entscheiden. Das beauftragte Chemnitzer Unternehmen beginnt am 10. Oktober mit den Arbeiten zur Machbarkeitsstudie. Nächste Woche wird die Bestätigung der Förderung erwartet, sagt Opitz. Man habe aber bereits das Okay zum vorzeitigen Beginn erhalten, weshalb es auch schon erste Gespräche mit den Chemnitzern gab. Wie es nach der bestätigten Studie nächstes Jahr weitergeht, ließ Opitz noch offen.

zur Startseite