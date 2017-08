Auf dem Waldspielplatz im Albertpark geht’s weiter Der Vertrag mit dem Betreiber wurde beendet. Nun gibt es einen Nachfolger, der ein Angebot im Brennpunkt Jägerpark schafft.

Erst mal gerettet ist der Waldspielplatz im Albertpark. Betreut wird er vom Jugendträger Roter Baum. Deren Geschäftsführer Thilo Kießling will nun ein neues Konzept zur Nutzung auf den Weg bringen. © Rene Meinig

Auch mit Start in den September können sich Kinder und Jugendliche auf dem Waldspielplatz im Albertpark weiter austoben. Das ist die gute Nachricht, nachdem dem beliebten Spieltreff seit Jahresanfang das Aus drohte. Zwar werden keine Sozialpädagogen mehr permanent vor Ort sein, wie bisher. Aber der Spielplatz kommt in die Hände erfahrener Jugendhelfer – der Kulturleben, die zum Träger Roter Baum gehört. Der wird mit einem weiteren Angebot direkt in den Jägerpark rücken.

Denn der nahe gelegene Jägerpark gilt als sozialer Brennpunkt. Knapp 45 Prozent der unter 14-Jährigen dort kommen aus Familien, die auf Geld vom Staat angewiesen sind und somit auch auf kostenlose Angebote. „Im Jägerpark ist der Bedarf an Sozialarbeitern höher als auf dem Waldspielplatz“, so der Geschäftsführer des Roten Baums Tilo Kießling. Deshalb sucht er nun nach einer Immobilie, in der ein Kindertreff eingerichtet werden kann. Die Gewerbeeinheiten im Viertel sind derzeit alle vergeben. Kießling werde mit dem Kitabetrieb sprechen, ob der Treff auch am dortigen Kindergarten angesiedelt werden kann. „Wahrscheinlich wird es aber eine Erdgeschosswohnung, die ausreichend Platz bietet“, erklärt Kießling. Auch andere Varianten seien denkbar.

Der Jugendhilfeausschuss hat nun beschlossen, dass Kulturleben den Zuschlag erhält. Für Miete, zwei Personalstellen und Ausstattung wird das Projekt mit knapp 140 000 Euro pro Jahr gefördert. Für die verbleibenden Monate in diesem Jahr gibt es knapp 50 000 Euro von der Stadt.

Zusätzlich wird der Waldspielplatz wenigstens erhalten. Mindestens so lange, bis es eine richtige Perspektive für ihn gibt. Der Vertrag gilt zunächst bis Ende 2018. Die Stadt fördert dieses Projekt mit 22 500 Euro. Dafür gibt es zwar keine Betreuung durch Sozialpädagogen mehr, aber das Geld reiche laut Kießling für eine technische Kraft, die sich um den Spielplatz kümmert und auch als Ansprechpartner stundenweise vor Ort ist. Außerdem könne der Waldspielplatz, der weiter allen offen steht, auch als Angebot des künftigen Kindertreffs genutzt werden.

Seit 1991 hatte das Jugendsozialwerk Nordhausen den Spielplatz betreut. Zuletzt wurde das Angebot mit 100 000 Euro von der Stadt gefördert. Das Jugendamt sieht aber den Schwerpunkt der Sozialarbeit nicht mehr dort, sondern eher im Jägerpark. Der Spielplatz wurde von Kindern aus der gesamten Stadt genutzt, inklusive derer aus dem Wohngebiet Jägerpark in der Radeberger Vorstadt. Spezielle Projekte und Aktionen machten ihn schnell zum beliebten Treffpunkt. Das Jugendsozialwerk hat lange darum gekämpft, das Angebot zu erhalten. Eine Petition dafür unterzeichneten rund 4 000 Personen. Die Unterschriften wurden Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) übergeben. Allerdings letztlich ohne den gewünschten Erfolg.

„Ich freue mich, nun Gutes für den Jägerpark zu tun“, so Kießling. Denn in das Viertel ziehen zunehmend ärmere Familien mit Kindern. Den Kindern wolle Kulturleben im Treff ein Programm anbieten und auf das „soziale Klima“ im Wohngebiet einwirken. „Wir wollen den Kindern, die zum Teil auf der Straße sich selbst überlassen sind, eine geschützte Umgebung schaffen“, erklärt Kießling. Wann genau der Treff öffnet, könne erst geklärt werden, wenn eine geeignete Unterkunft dafür gefunden ist. Die Suche konnte aber erst mit dem Zuschlag beginnen.

Stadt entscheidet über Pädagogen

Aber auch den Waldspielplatz werde Kießling nicht aus dem Blick verlieren. „Er liegt mir sehr am Herzen.“ Zumal dieser vor fast 130 Jahren entstanden ist. „Schon damals war er als Platz zum Spielen für Arbeiterkinder vorgesehen. In der wachsenden Stadt gab es zu wenig Raum dafür“, weiß Kießling. Seine Gesellschaft werde versuchen, mit dem Jugendamt ein Konzept zu entwickeln. „Früher gab es dort auch mal eine Waldschule. Für Projekttage, beispielsweise für Kitas, kann man sich das auch heute vorstellen.“ Er habe durchaus Interesse, den Waldspielplatz langfristig zu betreiben. „Allerdings werden wir sicherlich kein Schulträger“, stellt Kießling klar.

Ob es künftig wieder Sozialpädagogen auf dem Spielplatz gibt, hänge davon ab, ob die Stadt das für notwendig befindet und fördert. Da hat Kießling dann aber kein Wörtchen mitzusprechen. Er ist zwar Stadtrat für die Linke und sitzt im Jugendhilfeausschuss. An der Ausschreibung und Abstimmung für die Projekte hat Kießling sich aber natürlich nicht beteiligt. Sonst wäre er befangen gewesen. (mit SZ/sag)

