Auf dem Trockenen Weil das Grundwasser sinkt, sprudeln im Jonsdorfer Kurpark die Fontänen nicht mehr. Die Gemeinde sucht nach einer Lösung.

Der Jonsdorfer Bauamtsleiter Reinhard Vogt zeigt im Kurpark Jonsdorf, wo sich Besucher und Einheimische normalerweise an Wasserfontänen erfreuen können. Doch dafür fehlt mittlerweile das Wasser. © matthias weber

Jonsdorf. Der Kurpark in Jonsdorf ist idyllisches Kleinod der Gemeinde, das gerade in diesen sonnigen Tagen seinen Zauber an vielen Ecken entfaltet. Doch diese Idylle hat einen Makel, wie Antje Palm weiß. „Die Fontänen im großen Wasserbecken sprudeln nicht mehr“, sagt die Geschäftsführerin des Cafés im Kurpark. Dieses liegt gegenüber dem großen Wasserbecken, weshalb Antje Palm immer wieder Touristen und Einheimische sieht, die sich am Becken ausruhen. „Die Leute sitzen gern auf den Bänken am Wasserbecken im Schatten“, sagt die Jonsdorferin. Und wie schön es doch wäre, wenn sie dabei den drei Wasserfontänen zuschauen könnten.

Es bleibt ein frommer Wunsch. Denn die drei Fontänen haben in diesem Jahr noch nicht gesprudelt. Reinhard Vogt, Bauhofleiter der Gemeinde Jonsdorf, kennt den Grund dafür: „Das Wasser fehlt.“ Bereits im vergangenen Jahr habe man nur mit viel Mühe den Fontänenbetrieb aufrechterhalten können, sagt Reinhard Vogt. „Da haben wir das Wasser zum Teil aus Fässern zu den Fontänen gepumpt. Doch das war nur eine kurzzeitige Lösung, das macht keinen Sinn.“ Für den Bauhofleiter kommt das Aus in diesem Jahr darum nicht überraschend. „Was sollen wir auch ohne Wasser machen“, sagt er.

Bislang kam das Wasser für die Fontänen, aber auch für das kleine Wassertretbecken im Jonsdorfer Kurpark von einem kleinen Brunnen am Rande des Kurparks, gleich neben dem Kretscham. „Das dort ankommende Grundwasser haben wir abwechselnd zum Wassertretbecken und zum Wasserbecken gepumpt, damit dort die Fontänen betrieben werden können“, erzählt Reinhard Vogt. Doch seitdem es kaum noch ordentlich regne und auch die Winter nicht mehr so sind wie früher, sinke der Grundwasserspiegel, hat der Bauhofleiter festgestellt. „In den vergangenen Jahren war es entschieden zu trocken“, sagt Reinhard Vogt. Hinzu komme, dass auch der Grundbach aus Richtung Krompach seit einigen Jahren weniger Wasser in den Ort bringt. Was jetzt im Brunnen am Kurpark ankommt, reicht darum gerade noch, um das Wassertretbecken füllen zu können. Ähnliche Probleme gibt es übrigens auch im Gebirgsbad.

Die Gemeinde ist über diesen Zustand sehr unglücklich. Schließlich sei es das erste Mal seit der Gestaltung des Kurparks Anfang der 1990er Jahre, dass sich die Besucher nicht an den Wasserfontänen erfreuen könnten, erzählt Reinhard Vogt. Doch weder er noch der Jonsdorfer Bürgermeister Christoph Kunze (Freie Wähler) sehen eine schnelle Lösung für das Problem. Die Idee, den kleinen Wasserzufluss von den Vogelvolieren anzuzapfen, sei schnell wieder verworfen worden, sagt Vogt. „Dann hätten die Vögel kein Wasser mehr, das können wir nicht machen“, so der Bauhofleiter. Eine andere Möglichkeit sei, einen Brunnen vom Jonsberg zu nutzen, dessen Überlauf in den Grundbach fließt. Leider ein ganzes Stück entfernt vom großen Wasserbecken, im anderen Teil des Kurparks, gleich neben dem Gemeindeamt. „Dafür müsste eine lange Leitung verlegt werden. Das ist zu teuer“, sagt Vogt. Und auch der große Teich im Kurpark eignet sich nicht als Wasserreservoir: Das Wasser ist zu schmutzig und würde nur die Fontänen zusetzen. „Dafür brauchen wir schon sauberes Brunnenwasser“, sagt Vogt.

Doch der Jonsdorfer Kurpark ohne Fontänen? Das geht nicht, weiß auch der Bauhofchef. „Diese Angebote ziehen die Leute doch in den Kurpark“, sagt Reinhard Vogt. Andererseits könne das große Wasserbecken wiederum nicht lange Zeit ohne Wasser herumstehen: „Das macht keinen guten Eindruck.“ Das weiß auch der Bürgermeister: „Darum suchen wir nach einer neuen Lösung“, sagt Christoph Kunze.

