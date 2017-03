Auf dem Tiefpunkt Die Beziehungen zur Türkei sind angespannter denn je. Die Außenminister planen ein Krisentreffen.

Sind jetzt gefragt bei der Entspannung des deutsch-türkischen Verhältnisses: die Außenminister Sigmar Gabriel (r.) und Mevlüt Cavusoglu. © action press/Montage/SZ

Der Ton wird schärfer: Auf die Absage der Wahlkampfauftritte zweier türkischer Minister in Deutschland haben die Regierung in Ankara und regierungsnahe Medien mit massiver Kritik reagiert. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu warnte Deutschland vor Konsequenzen. „So kann es nicht weitergehen“, sagte er nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag. „Wenn Sie mit uns arbeiten wollen, müssen Sie lernen, wie Sie sich uns gegenüber zu benehmen haben.“ Die Türkei werde die Behandlung ansonsten „ohne Zögern mit allen Mitteln“ erwidern. „Dann müssen Sie an die Folgen denken.“ Welche Folgen das sein könnten, sagte er nicht.

Allerdings wollen beide Seiten versuchen, eine weitere Eskalation zu vermeiden. Cavusoglu will in der kommenden Woche mit Bundesaußenminister Sigmar Gabriel zusammenkommen. Das Treffen sei in Deutschland für den 8. März geplant, meldete Anadolu am Freitag nach einem Telefonat der Minister.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel schaltete sich in die Debatte ein. Sie bezeichnete die Absage der Wahlkampfauftritte als kommunale Entscheidung. Grundsätzlich werde in Deutschland Meinungsfreiheit praktiziert, sagte sie am Freitag während ihres Besuchs in Tunis. Deutschland habe aber ein föderales System und da entschieden mitunter Kommunen über die Sicherheit einer Veranstaltung.

Nicht nur Cavusoglu, auch andere Minister der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP hatten sich am Freitag mit ähnlichen Worten zu den Absagen geäußert. So bezeichnete Justizminister Bozdag den Auftrittsbann als „faschistisches Vorgehen“. Erdogans Sprecher Ibrahim Kalin erklärte, das Sprechverbot zeige das wahre Gesicht jener, „die der Türkei dauernd Demokratie und Redefreiheit predigen“.

Bereits am Donnerstagabend hatte Außenminister Cavusoglu den deutschen Botschafter in Ankara, Martin Erdmann, offiziell einbestellt, um ihm Protestnoten zu übergeben. Das Boulevardblatt Takvim kommentierte, es sei „eine Protestnote gegen die Nazi-Mentalität“ präsentiert worden. Und Yeni Safak formulierte: „Deutschland hat den Verstand verloren“, es habe Angst vor Erdogan und wolle ihn vor dem Referendum stoppen. Andere Blätter wie Posta sehen in den Absagen eine Reaktion auf die Inhaftierung des Journalisten Deniz Yücel. Die Boulevardzeitung Star, die Yücel am Donnerstag als „PKK-Auftragsmörder“ bezeichnet hatte, nannte den Welt-Korrespondenten nun „einen Spion des deutschen Bundesnachrichtendienstes“.

Absagen passen AKP ins Konzept

Insgesamt entsteht der Eindruck, dass die Absage der Wahlkampfauftritte der AKP nicht ungelegen kommt, da es ihr ermöglicht, sich als Opfer darzustellen und damit von der innenpolitischen und Wirtschaftskrise abzulenken. Es sei offensichtlich, dass die Absage von Wahlkampfauftritten in Deutschland der AKP in die Hände spiele, erklärten Oppositionspolitiker. Tatsächlich sei die Einschränkung der Redefreiheit für die türkischen Minister in Deutschland „inakzeptabel“, sagte Kemal Kilicdaroglu, Chef der sozialdemokratischen Oppositionspartei CHP. An die Adresse Deutschlands gerichtet fügte er hinzu: „Einerseits belehrt ihr die Welt über Demokratie, andererseits wollen zwei Minister einer Partei sprechen, aber aus diesem oder jenem Grund verbietet ihr diese Rede. Das finden wir keineswegs richtig.“

Doch wiesen Oppositionspolitiker darauf hin, dass die Regierungssprecher doppelzüngig agierten, da sie zwar die Absage von AKP-Veranstaltungen in Deutschland beklagten, aber im Inland Kundgebungen der „Nein“-Kampagne verhinderten. Der CHP-Politiker Mahmut Tanal twitterte: „Ich verurteile den Auftrittsbann gegen unsere zwei Minister in Deutschland. Aber die Regierung tat dasselbe mit mir in Cayirova.“

Der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci erklärte unterdessen, er werde trotz Absage in Köln am Sonntag wieder nach Deutschland reisen; er habe eine Auftrittshalle im nahe gelegenen Frechen gefunden. Doch aus dem Auftritt wird nichts. Der Betreiber habe den Veranstalter informiert, dass er die vorgesehene Halle nicht zur Verfügung stellen werde, teilte die Polizei am Freitag mit.

Ebenfalls am Sonntag ist in Leverkusen ein Grußwort Zeybekcis bei einem Konzert vorgesehen. Dabei handele es sich um keine politische Veranstaltung, teilte der veranstaltende Kulturverein mit. Geplant sei ein Gedenkkonzert für den türkischen Volksmusiker Özay Gönlüm. (mit dpa)

