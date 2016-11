Auf dem Sprung ins Internet Das obere Müglitztal könnte mit etwas Glück erschlossen werden. Am Geld liegt es nicht.

Es gibt berechtigte Hoffnung, dass die Fürstenauer und Fürstenwalder die Datenautobahn noch erreichen – zumindest den Zubringer und so das Internet halbwegs vernünftig nutzen können. Nachdem die Stadt Altenberg für den weiteren Ausbau der Breitbandversorgung urplötzlich mehr Geld in der Hand hat, als gebraucht wird, unternahm die Verwaltung einen Vorstoß bei der Landesdirektion in Dresden. Altenberg will die übrigen Fördergelder nicht zurückgeben müssen, sondern behalten und damit ziemlich weiße Flecken im Breitbandatlas beseitigen.

Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) wollte die Landesdirektion in Dresden davon überzeugen. Was er gehört hat, stimmt ihn hoffnungsvoll. „Unser Ansinnen wurde grundsätzlich nicht abgelehnt“, informierte er die Stadträte zur jüngsten Sitzung. Die Landesdirektion habe prinzipiell nichts dagegen, die restlichen Fördermittel, die für den zweiten Bauabschnitt nicht benötigt werden, umzuverteilen. Voraussetzung sei, der Planer müsse nachweisen, dass die Kriterien erfüllt werden, die an das Förderprogramm geknüpft sind. Da geht es zum Beispiel darum, dass eine bestimmte Zahl an Unternehmen vorhanden ist, die vom Ausbau des schnellen Internets profitieren. Darum mache sich Kirsten keine Sorgen, wie er sagte. Zudem ist zu belegen, dass hinreichend genug Haushalte das Breitband wollen und damit dann auch versorgt werden können. Diese Unterlagen sind nun noch nachzureichen. „Wir werden am Ball bleiben“, versprach Kirsten.

Die Stadt Altenberg hatte in einem ersten Bauabschnitt bereits für rund eine Dreiviertelmillion Euro das Datennetz in Falkenhain, Waldidylle, Geising, Hirschsprung, Oberbärenburg, Waldbärenburg, Schellerhau, Zinnwald, Altenberg und Liebenau ausgebaut. In einem zweiten Schritt sollen weitere Versorgungslücken in der Kernstadt Altenberg, aber auch im Stadtteil Bärenstein und dem dortigen Gewerbegebiet sowie im Ortsteil Löwenhain geschlossen werden. Ziel ist, in diesen Gebieten Übertragungsgeschwindigkeiten von 30 bis 50 Megabit pro Sekunde zu ermöglichen. Bei der Ausschreibung der Leistungen gab es dann eine komplette Überraschung. Der Planer war von Kosten in Höhe von 594 000 Euro ausgegangen. Die Deutsche Telekom, die als einziges Unternehmen ein Angebot abgab, sieht sich aber in der Lage, das alles für 305 000 Euro zu schaffen. Selbst wenn dann noch Baunebenkosten hinzukommen, dürfte der zweite Abschnitt dem Bauamt zufolge für 350 000 Euro fertiggestellt werden.

Altenberg hofft nun, das übrige Geld dafür verwenden zu können, um Fürstenau so weit wie möglich zu erschließen und auch Fürstenwalde, wenigstens bis zum Kratzhammer.

