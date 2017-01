Auf dem Sprung in die Weltspitze Beim Weltcup-Höhepunkt in Seefeld kämpft am Wochenende auch einer mit Unterstützung aus Radebeul – Terence Weber.

Freunde und sportliche Gegner an diesem Wochenende in Seefeld – Eric Frenzel (rechts) und Terence Weber. © Kirsten Drewer/DSV

Etwa 150 Frauen und Männer aus dem Erzgebirge unter den Tausenden Zuschauern schreien sich beinahe die Seele aus dem Leib. Immer, wenn der junge Mann mit dem roten Stirnband und der Werbung für die Radebeuler Nuss-Nougat-Creme darauf in der Loipe vorbei schießt, wird es ohrenbetäubend laut. Es sind die Fans von Terence Weber, dem neuen Jungstar der deutschen Kombinierer-Nationalmannschaft. Bei der Junioren-WM 2016 in Rasnov/Rumänien holte er Silber mit dem Team sowie Silber und Bronze im Einzel.

An diesem Wochenende wird der absolute Weltcup-Höhepunkt im österreichischen Seefeld ausgetragen – das Triple. Drei Tage je ein Sprung und ein Lauf, erst fünf, dann zehn, zuletzt 15 Kilometer. Der härteste Wettbewerb auf der Tour, sagen die Athleten. Vor zwei Wochen saß der 20-jährige noch in Radebeul und unterschrieb bei der Sächsischen und Dresdner Back- und Süßwaren GmbH seinen ersten Sponsorenvertrag. Jetzt fragt ihn schon mal ein Mannschaftskollege, wann er denn die Ost-Nutella mitbringt. Sportler, die bis zu 2 000 Kalorien in einem Wettkampf verbrennen, können sich auch mal was Süßes gönnen.

WM-Ticket für Lahti ist greifbar

An den Anstiegen in der Seefelder Casino-Arena brennen dem 1,71 Meter großen und 52 Kilo leichten Spitzensportler die Oberschenkel. Ob er noch ein Ticket für die WM im finnischen Lahti Ende Februar lösen kann? Sechs Deutsche gehen dort an den Start. An diesem Wochenende gibt es beim Triple für die aus dem Erzgebirge stammende Truppe mit Eric Frenzel, Björn Kircheisen und Terence Weber besonders viel Unterstützung von den Fans. Der Jungspund kann von seinen Vorbildern noch manches lernen. „Eric ist mental unwahrscheinlich stark”, sagt Terence. Dem 28-jährigen Olympiasieger, Weltmeister und Sachsens Sportler des Jahres kann er auf der Schanze von Seefeld mit Sprüngen über 100 Meter schon Paroli bieten. Die beiden stammen aus Geyer, trainieren am Bundesstützpunkt in Oberwiesenthal und kennen sich gut. Auch ihre Eltern sind befreundet.

Doch das alles zählt in Österreich nicht. Frenzel gegen Rydzek ist das große Duell. Terence will sich in die Weltspitze kämpfen. Auf der Schanze gelingt ihm das. Er springt unter die besten zehn, wird vom ZDF zum Kurzinterview gebeten, von Freundin Konstanze und den Eltern umarmt. Sogar seine ersten Autogramme muss der Sportsoldat schreiben.

Am Ende sprintet Terence Weber beim harten Triple in Seefeld auf einem Mittelfeldplatz ins Ziel. In die österreichischen Kameras hält er gekonnt seine Ski mit dem rot-weißen Aufkleber. Der Radebeuler Süßwarenproduzent will auf dem Austria-Markt mit Nudossi Fuß fassen und daheim neue Arbeitsplätze schaffen. Die ersten Erfolge des jungen Mannes vom SSV Geyer und die lautstarke Unterstützung der Fangemeinde aus dem Erzgebirge im Seefelder Olympiastadion helfen dabei, die Marke noch bekannter zu machen.

zur Startseite