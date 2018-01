Auf dem Spielelefanten kletterten Generationen Hermann Pieschel hat vor 50 Jahren das Spielgerät nach Feierabend gebaut. Ruhe gönnt er sich bis heute nicht.

Der vierjährige Ben ist mit seinem Vater Marcel Friedrich auf den Spielelefanten auf dem Spielplatz in Döbeln Ost I geklettert. Hermann Pieschel (links) hat ihn vor etwa 50 Jahren gebaut. © Dietmar Thomas

Döbeln. Ständig aktiv, viele neue Ideen und auch immer einen Witz auf den Lippen. So kennen viele Döbelner Hermann Pieschel (85). Er hat viel erlebt, kann viel erzählen und würde, wenn er könnte, noch Bäume versetzen.

In den vielen Jahren, in denen er in Döbeln lebt und arbeitete, hat er sichtbare Spuren hinterlassen – im Betrieb, im Wohngebiet Döbeln Ost I und auch bei der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt (WGF). „Wenn ich morgens vom Bäcker komme und die Mädchen und Jungen der Kita in Döbeln Ost I auf ‚meinem Elefanten‘ sitzen sehe, dann freue ich mich jedes Mal. Im vergangenen Jahr haben mir die Kinder sogar ein Dankschreiben geschickt“, sagte Hermann Pieschel.

„In den 1960er Jahren wurde ich gebeten, ein Klettergerüst in Form eines Elefanten und das auch noch in Originalgröße zu bauen“, sagte der Rentner. Es hatte sich damals längst herumgesprochen, dass der Maschinenbauschlosser Hermann Pieschel nicht nur Geschick hat, Werkstoffe zu verarbeiten, sondern auch weiß, wie man sie organisiert und zusammenbaut. Grünes Licht für das Projekt erhielt er von seinem damaligen Chef der Elektrowärme Döbeln. Konstruiert und gearbeitet wurde nach Feierabend. Dann war es endlich soweit, der Elefant wurde in der Kinderkrippe aufgestellt und sorgte für Begeisterung bei den Kindern. „Schön, dass es ihn immer noch gibt und die Kinder ihn lieben“, sagte Hermann Pieschel.

Überhaupt ging damals vieles nichts ohne Arbeit nach Feierabend. Ab 1960 gehörte Hermann Pieschel zur Feierabendbrigade der AWG. Um eine Neubauwohnung zu bekommen, mussten Stunden geleistet werden. „Wir waren als Feierabendbrigade vielseitig, wurden überall dort eingesetzt, wo es notwendig war“, so Pieschel. So wurden unter anderem die Keller ausgeschachtet. Ein Problem gab es, als die Häuser standen. Vor jeder Tür befindet sich noch heute ein Absatz mit einem eingelassenen Fußabstreicher aus Metall. Doch die gab es damals nicht. Und wieder wurde Hermann Pieschel gefragt, ob er da nicht eine Lösung finden könnte. Und das hat er. Mit drei Frauen, die ebenfalls ihre Stunden für eine Wohnung leisten mussten, baute er in der Elektrowärme die Fußabstreicher. Er habe die Arbeiten vorbereitet und die Maschinen eingestellt, die Frauen erledigten dann die Restarbeit. Die Fußabstreicher gibt es heute nicht mehr. Sie wurden erneuert.

Am 4. Februar 1961 war es dann soweit und Familie Pieschel bezog ihre Wohnung an der Käthe-Kollwitz-Straße und wohnt noch heute dort. In den vielen Jahren haben die Pieschels Zuwachs an Nussknackern, Räuchermännchen, Hasen und vielen Dingen bekommen, die Hermann Pieschel angefertigt hat. Und so dreht sich im Wohnzimmer nicht nur die kleine Pyramide mit filigran gearbeiteten Figuren, sondern Herrmann Pieschel gehört auch zu denjenigen, die die Pyramide der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt bauten. Überall im Wohngebiet sind auch seine Vogelhäuschen zu finden. Nicht nur Maschinen und Holz haben es dem Mann, der mit seiner Familie nach Kriegsende aus seinem Heimatort im Riesengebirge vertrieben wurde, angetan. Er liebt die Natur, geht gern wandern und sammelt Pilze – und nicht nur dann, wenn alle in den Wäldern unterwegs sind.

Seine Leidenschaft zum Wandern hat er gleich nach der Wende wieder etwas intensiver betrieben. Er schloss sich einer Wandergruppe an. 2007 baute er eine eigene Gruppe bei der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt auf. „Ich habe damals gar nicht viel Werbung gemacht, nur einen Zettel herausgehangen und bin auf großes Interesse gestoßen“, so der 85-Jährige. Viele hätten ihn damals bewundert, weil er gar nicht aus Sachsen kam, aber den Wanderfreunden die schönsten Ecken ihrer Heimat zeigte.

Es sei nicht nur gewandert worden. „Auch die Geselligkeit hat eine große Rolle gespielt. Es wurde gegrillt oder Weihnachten gefeiert. Dabei ist der Spaß nie zu kurz gekommen“, so Pieschel. Immerhin bekam er nach 150 geführten Wanderungen den Wanderführerpokal, der heute noch in der Schrankwand steht. Alles was die Wanderer erlebten, wurde in Chroniken festgehalten. Bis 2013 leitete Hermann Pieschel die Wandergruppe, an deren Erlebnisse er gern zurückdenkt. Seit vielen Jahren kümmert er sich um seine Frau.

Zu seinen morgendlichen Ritualen gehört das Lesen des Döbelner Anzeigers. Den hat er nach der Wende früh um vier Uhr auf vielen Touren ausgefahren, damit die Verteiler die Zeitungen pünktlich in die Briefkästen stecken konnten.

