Auf dem Schiff fehlt nur eines Die Gottleubaerin Katharina Wolf arbeitet über die Feiertage auf der Aida. Manche beneiden sie um ihren Job – sie freut sich auf den nächsten Aufenthalt zu Hause.

Genießt ihr Leben auf hoher See, auch zu Weihnachten und Neujahr: Katharina Wolf aus Bad Gottleuba-Berggießhübel auf Deck 12 der Aidabella. © Brigitte Geiselhart

Die Zeit zum Jahresende ist zu Hause am schönsten. Das weiß auch Katharina Wolf aus Bad Gottleuba-Berggießhübel. Doch für sie ist es die Ausnahme, Weihnachten und Silvester mit ihrer Familie zu verbringen. Auch in diesem Jahr feiert sie nicht bei winterlichen Temperaturen in der Sächsischen Schweiz, sondern unter der subtropischen Sonne Südostasiens.

Als Empfangschefin der Aida-Kreuzfahrtflotte ist sie derzeit zusammen mit rund 2 000 Passagieren und 600 weiteren Besatzungsmitgliedern im Indischen Ozean unterwegs. Anfang Dezember wurde der indische Subkontinent verlassen, Sri Lanka, Malaysia und Singapur waren die nächsten Ziele. Am 24. lag die Aidabella in Sihanouville in Kambodscha, danach vor der thailändischen Hauptstadt Bangkok. „Weihnachten an Bord ist auch sehr stimmungsvoll. Die Räume für die Crew sind wunderschön dekoriert. Pünktlich am 23. Dezember wurde die Rezeption geschmückt und Heiligabend mit der ganzen Mannschaft gefeiert“, erzählt Katharina Wolf. Dass ihr die familiäre Nähe und auch die traditionellen Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat sowie die Weihnachtsgans mit Klößen trotzdem fehlten, daraus macht sie keinen Hehl.

Was sich wie immerwährender Urlaub anhört, ist in Wirklichkeit eine anstrengende Siebentagewoche im Schichtbetrieb mit täglich neuen Herausforderungen. Als Chefin der Rezeption ist Katharina Wolf mit ihrem sechsköpfigen Team Ansprechpartnerin für alle Fragen, Anliegen und Sorgen der Gäste. Sie betreut darüber hinaus das Kabinenmanagement, gibt wichtige Informationen an die Passagiere weiter. Dass das auch in Stress ausarten kann, glaubt man ihr gerne. „Natürlich gibt es manchmal auch lustige Fragen – wenn sich etwa ein Gast nach Kabelfernsehen an Bord erkundigt“, sagt Katharina Wolf.

Im Februar 2011 heuerte sie erstmals auf der Aida an, mittlerweile ist die 34-Jährige auf den Meeren der Welt zu Hause, hat das Nordkap gesehen und die Karibik, war mit unterschiedlichen Aida-Schiffen in New York und auf dem Amazonas. Gibt’s da noch weiße Flecken auf der persönlichen Weltkarte? „Mir fehlt noch die Südamerika-Route und die Umrundung von Kap Hoorn“, sagt Katharina Wolf.

Vier Monate Dienst auf hoher See und anschließend zwei Monate Urlaub, mit diesem Rhythmus kommt sie gut klar. Nach Hause geht’s erst wieder am 19. Februar. Dann freut sich Katharina Wolf auf Familie und Freunde, und darauf, Wecker und Telefon eine Zeit lang beiseitelegen zu können. Und auf das Hühnerfrikassee, das niemand besser als ihre Mutter kocht – mit der sie zusammen gern mal eine Ferienreise auf der Aida macht.

