Auf dem Reitrad eine Runde drehen Noch bis 20. August ist das möglich. So lange ist die Radschau in Weinböhla geöffnet.

Steffen Stiller vom Radfahrverein Weinböhla auf einer Laufmaschine. © Arvid Müller

Etwa 1 500 Besucher sind bisher in die Ausstellung „Von der Laufmaschine zum E-Bike“ gekommen, sagt Steffen Stiller. Er hat die Schau in der Tenne, Kirchplatz 5, in Weinböhla gemeinsam mit dem Radfahrerverein Weinböhla organisiert und ausgestattet.

70 Fahrräder werden dort anlässlich des 200. Jahrestags der Fahrraderfindung gezeigt. Ausprobierräder gibt es ebenfalls. Darunter das Tandem, auf dem die Fahrer nebeneinandersitzen, das Reitrad und ein großes Hochrad, unter Anleitung zu besteigen. Jeder kann sich auf den ungewöhnlichen Rädern versuchen. Die Besucher finden das originell, sagt Steffen Stiller. Selbst Bundesinnenminister Thomas de Maizière ließ es sich nicht nehmen, nach dem Reit- noch das Hochrad zu probieren. Natürlich gibt es auch viel Aufmerksamkeit für die vor 200 Jahren erfundene Laufmaschine – für alle ein Hingucker.

Ein Hingucker ist nicht zuletzt im nahen Heimatmuseum die Schau 120 Jahre Radsport in Weinböhla, von Radfahrervereinschefin Ilona Thieme und weiteren Sportfreunden sowie Museumsleiter Reinhard Krönert gestaltet, sonntags ab 15 Uhr zu bewundern.

Zu sehen sind die Exponate im Museum bis Oktober, die Räder in der Tenne bis 20. August. Mit der 20. Velocipediate – Jahrestreffen der Freunde historischer Fahrräder –, die vom 18. bis 20. August in und um Weinböhla stattfindet, endet die Ausstellung in der Tenne. Wer dann eine repräsentative Schau historischer Räder finden will, muss bis nach Bad Brückenau fahren, ins deutsche Fahrradmuseum. (SZ/IL)

Öffnungszeiten „Von der Laufmaschine zum E-Bike“, Kirchplatz 5, Weinböhla: donnerstags und freitags, 14 bis 18 Uhr, sowie samstags und sonntags, 10 bis 17 Uhr

