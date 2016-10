Auf dem Posten Bautzens erste Wachpolizisten haben ihren Dienst angetreten. Ihre Hauptaufgabe: Flüchtlingsheime sichern.

Als zwei von sieben Wachpolizisten sind Willi Hauptmann (l.) und Kathrin Heim für die Sicherheit der Asylheime im Polizeirevier Bautzen verantwortlich. Auch das Spreehotel, wo die Palästinenserin Marwa mit ihren Kindern Maria und Mira wohnt, fällt in ihren Verantwortungsbereich. © Uwe Soeder

Krawalle auf dem Bautzener Kornmarkt, dazu große Demos im Stadtgebiet – die Beamten des örtlichen Polizeireviers machen ein wirklich kräftezehrendes Jahr mit. Als Teil einer Sicherheitskooperation, auf die sich Polizei und Stadt nach den Vorfällen auf dem Kornmarkt verständigt hatten, unterstützen ab sofort sieben Wachpolizisten die Ordnungshüter bei ihrer Arbeit. Auf dem Kornmarkt wird man sie allerdings nicht antreffen.

Das gibt die rechtliche Grundlage nicht her, erklärt Polizeisprecher Tobias Sprunk. Heißt aber nicht, dass sich die Polizei nicht um die Sicherheit auf der Platte kümmert: „Wir sind weiterhin auf dem Kornmarkt verstärkt präsent“, betont Sprunk. Doch laut sächsischem Wachpolizeigesetz dürfen Wachpolizisten nur für zwei Aufgaben herangezogen werden: unterstützend bei Maßnahmen der Personenüberwachung und für den Objektschutz. „Der Kornmarkt ist kein Schutzobjekt in diesem Sinne“, erläutert Sprunk. Jedoch entlasten die Wachpolizisten mit ihrer Arbeit die Beamten und schaffen freie Kapazitäten.

Einsatz am Speehotel und dem Greenpark

Am Donnerstag haben sich ein 20-jähriger Mann und eine 21-jährige Frau von der Bautzener Wachpolizei bei einem ihrer künftigen Einsatzorte vorgestellt – dem Asylheim im Spreehotel am Bautzener Stausee. Ein Jahr lang werden Kathrin Heim und Willi Hauptmann hier regelmäßig nach dem Rechten sehen. Neben dem Spreehotel und dem Greenpark in Bautzen fahren sie auch zu anderen Asylunterkünften, etwa nach Sohland, Neschwitz und Bischofswerda. Inklusive der Heime für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge legen die Wachpolizisten auf insgesamt elf Asyleinrichtungen im Polizeirevier Bautzen ihr besonderes Augenmerk. Treten Konflikte auf, sei es unter den Ausländern, sei es zwischen Ausländern und Einheimischen, kommen die Gesetzeshüter schnell vor Ort. Peter Rausch, der Chef des Spreehotels, freut sich, dass er ab sofort in kritischen Situationen auf spezielle Einsatzkräfte zählen kann. „Aber ich hoffe, dass ich Sie hier ganz selten in Aktion sehen muss“, fügt er hinzu.

Erst wenige Tage ist es her, dass die beiden Wachpolizisten Heim und Hauptmann ihre Ausbildung an der Bautzener Polizeischule abgeschlossen hatten. Zwölf harte Wochen vollgepackt mit Trainings- und Theoriestunden liegen hinter ihnen. „Wir mussten Paragrafen pauken und haben eine sehr umfangreiche Waffen- und Schießausbildung absolviert“, berichtet Hauptmann. Rechtskenntnisse, interkulturelle Kompetenz, Erste Hilfe, Schießen, Selbstverteidigung und die Polizeiarbeit sind nur einige Themenkomplexe des straffen Lehrgangs gewesen. Wie viele andere, die die harte Ausbildung auf sich nehmen, hoffen auch Heim und Hauptmann, dass sie über diesen Job später in die reguläre Polizeilaufbahn einsteigen können.

Weitere Ausbildung geplant

„Mein Traumberuf war es schon immer“, sagt Hauptmann, der am Mittwoch seine erste Streife gefahren war. In einem Jahr möchte der gebürtige Bautzener gern zum mittleren Dienst wechseln und die Ausbildung zum Polizeimeister beginnen. Seine Kollegin möchte sich für ein Studium an der Polizeischule und somit für den gehobenen Dienst bewerben. Kathrin Heim hatte Einzelhandelskauffrau gelernt, bevor sie sich für eine Karriere bei der Polizei entschied. „Ich mag Recht und Ordnung“, lautet ihre Erklärung für den Berufswechsel.

Die Frischlinge von der Polizeischule werden anfangs auf ihren Streifen von erfahrenen Polizeibeamten begleitet werden. Nach und nach sollen sie dann aber eigenverantwortlich die Asylheime abfahren. „Die Kollegen werden rund um die Uhr in Schichten arbeiten und haben gewisse Präsenzzeiten an den jeweiligen Heimen, berichtet Sprunk. Wachpolizisten verfügen über dieselben Einsatzmittel wie normale Polizisten. Das heißt, sie können Personen gewaltsam festhalten, Handschellen, Reizgas, Schlagstock oder die Schusswaffe verwenden. Aber sie besitzen weniger Befugnisse als Polizisten und kümmern sich unter anderem nicht um die Strafverfolgung.

Laut Sachsens Innenminister Markus Ulbig sollen bis Mitte nächsten Jahres 550 Wachpolizisten sachsenweit im Einsatz sein. Im November beginnt an der Polizeischule ein neuer dreimonatiger Ausbildungslehrgang. Ab Februar 2017 werden dann 20 weitere Wachpolizisten in der Oberlausitz ihren Dienst antreten. Sie sollen im gesamten Gebiet der Polizeidirektion Görlitz eingesetzt werden, kündigt Sprunk an. Interessierte können sich weiterhin für diese Ausbildung bewerben.

