Auf dem Mond wird es schattig Am Freitagabend zieht der Mond knapp am Erdschatten vorbei. Das hat Folgen für die Farbe des Himmelskörpers.

Der Mond ist am Freitagabend nicht so hell wie sonst – er tritt in den Halbschatten der Erde ein. © Ulbricht

Sogenannte Halbschattenfinsternisse des Mondes gehören zwar eher zu den weniger eindrucksvollen Ereignissen am Himmel. Der astronomisch Unkundige wird von einem derartigen Ereignis kaum Notiz nehmen. Wer am Freitagabend seinen Blick zum Mond richtet, dem dürfte aber ein kleiner Unterschied auffallen. Das Ereignis beginnt noch vor Mondaufgang, welcher um 18.13 Uhr erfolgt. Der Eintritt in den Halbschatten der Erde beginnt 17.53 Uhr. Die Mitte der Finsternis ist 20.54 Uhr erreicht. Um 22.56 Uhr tritt der Mond wieder aus dem Halbschatten heraus.

Der Mond tritt dabei zu fast 91 Prozent in den Halbschatten der Erde ein. Da er knapp südlich am Kernschatten der Erde vorüberzieht, sollte gegen 21 Uhr eine schwache, aber deutliche Verdunklung der nördlichen Bereiche des Mondes zu erkennen sein. Größere Halbschattenfinsternisse wie diese lassen sich dank heutiger moderner Digitalkameras sehr gut nachweisen. Die heutigen Sensoren der Kameras registrieren schon kleinste Helligkeitsunterschiede beziehungsweise -verläufe sehr empfindlich.

Als Beispiel sei das abgebildete Foto gegeben: Am 19. Oktober 2013 trat der Mond ähnlich tief in den Halbschatten ein, eine deutliche Abnahme der Helligkeit im südlichen Bereich der Mondscheibe ist erkennbar. Damals zog der Mond nördlich am Kernschatten vorüber.

Unser Autor Heiko Ulbricht ist Freitaler und engagiert sich in der Sternwarte Radebeul.

