Auf dem Mittelaltertrip Zum Tag der offenen Hinterhöfe plant der Verein Kleiderfundus ein Straßenfest. Dafür werden Mitstreiter gesucht.

Kenny Jäckel und die anderen Mitglieder des Vereins Kleiderfundus wollen ein Straßenfest zum Thema Mittelalter auf die Beine stellen. © Steffen Unger

Mittelalter zieht immer. Das sagten sich die Mitglieder des Bischofswerdaer Vereins Kleiderfundus – und sie hatten eine tolle Idee. Sie wollen den Tag der offenen Hinterhöfe am zweiten Wochenende im September, zugleich nach den Schiebocker Tagen zweiter Höhepunkt im Festjahr 790 Jahre Bischofswerda unter anderem mit Festumzug, mit einem mittelalterlichen Straßenfest beleben. Auf der inneren Bautzener Straße könnten Händler, Handwerker, Alchimisten, Mönche, Nonnen, Nachtwächter und Ritter Besonderes bieten. Vereinsvorsitzender Kenny Jäckel: „Wir stellen uns eine Art Mittelaltermarkt vor, mit dem wir unsere Gäste zum Staunen bringen.“ Eingeladen zum Mitmachen sind Geschäftsleute und Vereine. Passende Kostüme stellt der Verein Kleiderfundus für diesen Zweck kostenlos bereit. „Ob man sich mit einem kleinen Händlerstand oder einer Aktion, wo Kinder zum Beispiel etwas basteln können, beteiligt, ist jedem Akteur selbst überlassen“, sagt Kenny Jäckel. Anmeldungen werden erbeten unter Kleiderfundus@gmail.com, oder man spricht direkt im Vereinsgeschäft, Bautzener Straße 13 vor.

Rund ein Dutzend Anmeldungen gibt es bisher für den Tag der offenen Hinterhöfe, sagte Organisator Rainer Klotsche am Montag auf Anfrage. Er gehe davon aus, dass es in diesem Jahr wieder rund 30 Hauseigentümer sein werden, die ihren Hinterhof für Besucher öffnen. Der Aktionstag findet am Sonntag, 10. September, statt. Einstimmen kann man sich schon am Vorabend, wo in mehreren Höfen Kulinarisches und Kultur geboten werden. (SZ)

Wer seinen Hof öffnen möchte, sollte sich bis Ende Juli anmelden – Telefon 03594 703127 oder stadtapo-biw@gmx.de.

