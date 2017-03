Auf dem Kammweg über sieben Berge Am 8. April geht es für Wanderer von Demitz nach Kleindehsa – 35 Kilometer. Angeboten werden auch zwei kürzere Strecken.

Der Czorneboh – hier der Aussichtsturm auf dem Berg – ist die höchste Erhebung dieser Wanderung.

Der blaue Punkt begleitet die Wanderer auf dem größten Teil der Tour.

Die Wanderung über den Nördlichen Kammweg wird in diesem Jahr zum 25. Mal gestartet. Die 35 Kilometer lange Tour am Sonnabend, 8. April, führt von Demitz-Thumitz nach Kleindehsa. Start ist von 7 bis 7.45 Uhr in Demitz am Gasthof Kmoch, gleich am Aufstieg zum Klosterberg. Das Ziel, der Schulpark in Kleindehsa bei Löbau, sollte man bis spätestens 17 Uhr erreicht haben. Für Wanderer aus dem Raum Bischofswerda fährt dann ein Bus zurück, der in Demitz und Bischofswerda hält (4,50 Euro Fahrgeld pro Person). Im Unterschied zu vergangenen Jahren ist keine Platzreservierung für den Sonderbus erforderlich, sagte Jörg Nadolny. Der Demitzer organisiert seit Jahren gemeinsam mit dem Bischofswerdaer Wanderverein und dem Wanderclub Kleindehsa diese Tour, die jedes Jahr zu Frühlingsbeginn gestartet wird.

Die Wanderung über den Nördlichen Kammweg ist eine der schönsten, aber auch anspruchsvollsten in der Region. Rund 100 Wanderer sind jedes Mal mit dabei. Die Tour führt über sieben Berge, darunter den Klosterberg, Picho, Mönchswalder, Czorneboh und den Hochstein bei Kleindehsa. Wem das zu weit ist, der kann auch nur die 17 Kilometer von Demitz bis zum Jägerhaus am Mönchswalder und weiter nach Wilthen wandern (Start 8 Uhr in Demitz). Auch eine 18 Kilometer lange Tour vom Jägerhaus (Start 10.30 bis 11 Uhr) nach Kleindehsa ist möglich.

Ihre Kondition testen können Wanderfreunde schon am Sonntag dieser Woche. Dann lädt der Bischofswerdaer Wanderverein zum traditionellen Start in den Frühling ein – Treff 8.15 Uhr am Bischofswerdaer Bahnhof. Von dort geht es über 17 Kilometer über Großdrebnitz und Bühlau nach Großharthau. Von dort kann man mit dem Zug zurückfahren. Oder man läuft noch weitere acht Kilometer bis nach Bischofswerda zurück. (szo)

