Auf dem Grenzvorplatz haben Radfahrer Vorfahrt Autofahrer haben sich offenbar an die neue Verkehrssituation in Bad Muskau gewöhnt. Und jetzt schlagen auch die neuen Eichen Wurzeln.

Auf dem neugestalteten Grenzvorplatz, dem Hermannsplatz, können Radwanderer eine Pause einlegen. In der vorigen Woche ließ sich dabei langärmlige Kleidung noch gut vertragen. © Joachim Rehle

Ständige Geschwindigkeitskontrollen am Grenzvorplatz in Bad Muskau sorgten immer wieder für Ärger. Notwendig waren sie nach Ansicht der Landkreisverwaltung, weil sich zu wenige Autofahrer entsprechend der neuen Verkehrssituation verhielten. Seit der Neugestaltung des Platzes gilt dort Schrittgeschwindigkeit, zudem haben Fußgänger und Radfahrer Vorfahrt. Dass obendrein einige Verkehrsschilder entfernt wurden, führte bei manchen Fahrzeugführern zu Verwirrung. Bis zur offiziellen Einweihung des Grenzvorplatzes am 13. Mai hat das Ordnungsamt des Landkreises beinahe täglich geblitzt. Damit sich die Autofahrer an die neue Verkehrssituation gewöhnen, hieß es zur Begründung.

Mittlerweile scheint sich die Lage tatsächlich beruhigt zu haben, vermutet der Bürgermeister. Beschwerden von Bürgern sind ihm jedenfalls keine mehr zu Ohren gekommen. „Am Wochenende herrscht auf dem Platz starker Verkehr. Da kann es durchaus auch mal zu kleinen Staus kommen“, so Andreas Bänder. Die Verkehrsführung erfordert erhöhte Aufmerksamkeit, da sei es besser, seine Geschwindigkeit anzupassen. Das sei auch deshalb gut, damit sich Touristen besser orientieren können.

Ein Jahr dauerten die Bauarbeiten am Grenzvorplatz, der künftig Hermannsplatz heißen soll. Nach der Verkehrsfreigabe Anfang 2017 erfolgte im April die Abnahme, aber zunächst nur für den baulichen Teil des Vorhabens. Für die Bepflanzung wird dies im Juni nachgeholt. Aus gutem Grund. Den Intentionen von Fürst Pückler folgend, waren im Dezember auf dem Platz unter anderem zwölf Eichen gepflanzt worden. Allerdings setzen diese Bäume immer erst ziemlich spät Blätter an. „Da sie schon richtig groß sind, ist es um so wichtiger, dass sie auswurzeln“, sagt Andreas Bänder. Ob alle Bäume „angegangen“ sind, lässt sich selbst jetzt noch nicht mit Sicherheit sagen. Deshalb die getrennte Abnahme.

Bis 2008 gehörten Grenzvorplatz und Gebäude der einstigen Zoll- und Grenzabfertigung der Bundesrepublik. Nach dem Auszug der Bundespolizei stand es zum Verkauf. Ehe sich darin eine Nutzung „mit roter Laterne“ etabliert, konnte der Bürgermeister den Stadtrat überzeugen, das Gebäude zu erwerben. Auch der Platz befindet sich indes in kommunalem Eigentum. Erst damit wurde die Umgestaltung möglich. Rund 1,6 Millionen Euro kostete das Vorhaben, größtenteils aus Fördertöpfen finanziert. Damit sei wieder etwas geschafft, so der Bürgermeister.

