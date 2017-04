Auf dem Elberadweg bleibt es eng Gut 700 000 Radfahrer nutzen die Verbindung jährlich. Doch es gibt Hoffnung: 2018 soll ein zweiter Weg entstehen.

An schönen Sonnentagen passt kaum noch eine Handbreit zwischen die Nutzer des Elberadweges am Johannstädter Fährgarten. © Sven Ellger

Was lange währt, muss in diesem Fall ein gutes Ende nehmen. Nach immerhin sechs Jahren Planungs- und Untersuchungszeit soll es nächstes Jahr losgehen mit dem Bau des zweiten Elberadwegs zwischen Blauem Wunder und Fährgarten Johannstadt. Zumindest rechnet die Stadt damit, bis dahin die Genehmigung von der Landesdirektion (LDS) zu erhalten. Im Moment müssen Naturschutzplanungen überarbeitet werden, um sie erneut bei der LDS einzureichen. Dies soll bald passieren .

Der zweite Weg entsteht parallel zum bestehenden zwischen Johannstadt und Blasewitz. Zwar müssen sich Radfahrer und Fußgänger auch diesen Sommer über noch in friedlicher Koexistenz üben. Doch die bekommen sie inzwischen gut hin, wie die Unfallzahlen der vergangenen Jahre beweisen. Lediglich 13 Unfälle mit Radfahrern hat es im Bereich zwischen Blauem Wunder und Terrassenufer 2016 gegeben, ein Mensch wurde dabei schwer verletzt, zwölf leicht. Die Zahlen der Jahre 2014 und 2015 sind ähnlich, mit elf und 13 Verletzten. „Der Radweg ist absolut kein Unfallschwerpunkt“, sagt Marco Laske von der Polizeidirektion Dresden.

Wenn 2018 gebaut wird, entsteht kein zweites Asphaltband, sondern ein 2,5 Meter breiter Schotterweg mit sandgeschlämmter Decke, wie Straßenbauamtsleiter Reinhard Koettnitz sagt. Weil der Neubau mitten durch ein Flora-Fauna-Habitat führt, in dem Pflanzen und Tiere unter besonderem Schutz stehen, muss dieser wasserdurchlässige Belag gewählt werden. Der zweite Radweg beginnt am Gautschweg in Blasewitz und führt bis kurz vor den Johannstädter Fährgarten. Dort wird der bestehende Weg auf einer Länge von 400 Metern auf vier Meter verbreitert.

Um die Eingriffe in die Elbwiesen zu kompensieren, muss die Stadt der Landesdirektion Ausgleichsmaßnahmen benennen. Diese werden voraussichtlich den alten Elbarm in Laubegast betreffen, wie Koettnitz informierte. Rund 450 000 Euro soll der Parallel-Wegebau kosten. Wann er fertig wird, ist noch nicht abzuschätzen.

Der Dresdner Stadtrat hatte bereits 2011 den Bau des zweiten Radweges beschlossen und das Geld im Haushalt bereitgestellt. Doch naturschutzrechtliche Probleme bremsten den Bau jahrelang aus. Es musste ein aufwendiges Planfeststellungsverfahren bei der Landesdirektion Sachsen beantragt werden. In dessen Rahmen gab es zahlreiche Einsprüche von Naturschutzverbänden, und es mussten neue Umweltuntersuchungen durchgeführt werden. Die erfüllten zunächst nicht die Anforderungen, wie die Landesdirektion kritisierte.

Nötig ist der Parallelweg vor allem, um die zwei Gefahrenpunkte auszuschalten, die sich an gastronomischen Einrichtungen befinden. Die Querung des Radweges unterhalb des Schillergartens ist so ein Punkt. Polizeisprecher Laske möchte sie zwar nicht als Unfallschwerpunkt bezeichnen. „Doch dort kommt es immer wieder zu Unfällen zwischen Auto- und Radfahrern. Und dabei ist der Radfahrer natürlich stärker gefährdet“, sagt er. Und auch der Bereich am Johannstädter Fährgarten ist riskant. Dort ist der Radweg nur zwei Meter breit, also schon einen Meter schmaler, als für einen Radverkehr in zwei Richtungen vorgeschrieben ist. Passanten treten unvermittelt aus dem Biergarten auf den Radweg und Kinder wechseln vom benachbarten Spielplatz zur Elbe. Wenn ein Radfahrer mit rund 30 Stundenkilometern angefahren kommt, wird es gefährlich.

Wie beliebt der Elberadweg ist, zeigen die Nutzerzahlen. Rund 700 000 Radfahrer sind pro Jahr auf ihm unterwegs. Der kalte Dienstag war jedoch kein repräsentativer Fahrradtag. Werden an der Dauerzählstelle an der Waldschlößchenbrücke am Wochenende knapp 2 000 Nutzer gezählt, waren es am Dienstag lediglich knapp 1000, wobei deutlich mehr in Richtung Blaues Wunder unterwegs waren.

