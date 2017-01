Auf dem Eis in Oberau Erstmals öffnete das Waldbad am Wochenende zum Schlittschuh- laufen. Dafür bekam das Eis eine Spezialbehandlung verpasst.

Spaß auf Kufen: Susann Sitar (links) und ihre achtjährige Tochter Charlotte (rechts) lassen auf der Eisfläche im Waldbad Oberau den Puck schlittern. © Norbert Millauer

Aus Lautsprechern schmettert der Kultschlager „Und es war Sommer“ in die Winterlandschaft. Zwei Ladys in leuchtendem Pink lassen den Puck nicht aus den Augen. Abwechselnd spielen sie sich die rosafarbene Hartgummischeibe mit Hockeyschlägern zu. Treffsicher. Das sportliche Gespann bilden Susann Sitar und Töchterchen Charlotte. Zwei Stunden vergnügen sie sich schon im Waldbad Oberau auf dem Eis – und sind begeistert. „Es ist wie auf einer richtigen Eisbahn“, schwärmt die 36-jährige Mutter aus Coswig. „Vor zwei Wochen in Moritzburg war es hucklig und bucklig. Hier ist es wirklich schön glatt.“

Dafür hat Objektleiter Alexander Rajek mit seinen Leuten reichlich Aufwand betrieben. Die Eisspeedway-Veranstaltung am Wochenende zuvor hatte tiefe Rillen hinterlassen. Doch die schöne Eisfläche deshalb ungenutzt zu lassen, war dem Waldbad-Team einfach zu schade. Rajek holte sich grünes Licht von der Gemeinde und schuf binnen weniger Tage die Bedingungen für ein Wochenend-Eislaufen, wie es das auf diesem Terrain noch nie gab. „Wir haben die Eisfläche mehrfach geflutet und von oben aufgebaut“, verrät er. Dazu schnitten sie per Kettensäge ein großes Loch in die Mitte des Sees und stellten an der tiefsten Stelle eine Wasserpumpe hinein. „Die Eisdecke ist durchgängig 15 bis 20 Zentimeter dick“, sagt der Objektleiter.

Die Idee kommt an. Alexander Rajek überschlägt die Besucherzahl für beide Tage zusammen auf 600. „Wenn wir nächstes Wochenende wieder top Wetter erwischen und es das Eis hergibt, öffnen wir erneut von 10 bis 16 Uhr“, kündigt er an.

Susann Sitar hat auf Facebook von der aufgefrischten Eisfläche gelesen. Ihr Mann, ihre Tochter und sie selbst sind Wintersportfans. Wenn es sie aufs Eis zieht, fahren sie sonst nach Freital. Mangels Alternativen in der Nähe. Aber in Oberau gefällt es ihr noch besser. „Es gibt die Möglichkeit, etwas zu trinken und zu essen, die Musik sorgt für eine gute Stimmung. Es ist wirklich schön“, lobt sie. Mitgebracht hat sie gleich die halbe Großfamilie. Und ist auch hinsichtlich des Eintritts positiv überrascht. „Wir haben für sieben Personen 5,50 Euro bezahlt“, berichtet sie. „Das ist sehr fair.“ Das Gleiche gelte für die Preise am Imbisswagen.

Plötzlich ein kurzer Schrei. Ein Junge hat gerade an seiner heißen Zitrone genippt, als er von hinten einen Schubs bekam. Der Inhalt schwappt aus dem Becher und verbrüht dem kleinen Mann die Hand. Sofort sind die zwei Profis vom Deutschen Roten Kreuz zur Stelle, die neben dem Imbisswagen am Feuer stehen und das Geschehen auf der Eisfläche verfolgen.

Bis auf diesen kleinen Vorfall hat das Sani-Duo vom DRK Ortsverein Meißen-Lommatzsch bisher ruhigen Dienst. Allerdings wissen die beiden um die Gefahren beim Schlittschuhlaufen: „Wenn es einem die Füße wegzieht, kann es schnell zu Arm- und Beinfrakturen kommen“, sagt Rettungsassistent Holger Focke. „Und Eis macht schlimme Kopfverletzungen.“ Darum rät er, auch hier einen Helm aufzusetzen. In der Menge sind zu dieser Zeit zwei Kinder mit sicherem Kopfschutz auszumachen. Mützen überwiegen.

Bewegung auf der Curlingbahn neben der großen Eisfläche. Uta Frohberg und Tochter Sophie aus Niederau lassen Baumscheiben übers Glatte schlittern. Inzwischen schicken die Lautsprecher „Ja, ja, der Chiantiwein“ übers zugefrorene Waldbad.

