Auf dem Dach der Rocky Mountains

Hohe Berge, wilde Tiere – die Rocky Mountains in den USA sind für viele Menschen ein Sehnsuchtsziel. Der 4800 Kilometer lange Hochgebirgszug von Nord nach Süd gilt als Wilder Westen, denn er ist eng mit dem Goldrausch und der Eroberung der Gebiete von den Indianern verbunden.

Über die wunderbare Natur auf circa 3000 Metern Höhe und das einstige Goldgräberstädtchen Breckenridge berichtet ein Reisevortrag am kommenden Mittwoch um 19.30 Uhr im Alberttreff. Dabei kann man eintauchen in die schönsten Aussichten des Skigebietes, das im Winter durch seinen sagenhaften Pulverschnee in ganz Amerika bekannt ist.

Etwa seit 1972, als die letzte Goldmine in Breckenridge außer Betrieb war, entwickelte sich der Wintersport. Belebt ist das 4000-Einwohner-Städtchen mit seinen viktorianischen Häusern links und rechts des Blue River – der historische Bezirk ist der größte in dem US-Bundesstaat – auch im Sommer. Dann findet das internationale Kunstfestival statt, spektakuläre Straßenshows erfreuen die Gäste. (SZ)

10. Januar, 19.30 Uhr, SkZ Alberttreff, Eintritt: 6 Euro,

