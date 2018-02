Kegeln – Verbandsliga Auf dem Boden der Realität gelandet Der Döbelner Maik Fuhrmann muss verletzt ausscheiden. Doch das ist nicht der einzige Schock.

© Symbolbild/Steffen Unger

Für die Verbandsligakegler des Döbelner SC setzte es beim SV Lok Nossen eine 2:6-Niederlage. „Wir haben unerwartet klar verloren und sind ziemlich hart auf dem Boden der Realität gelandet“, sagte Teamchef Andreas Rippin, der selbst verletzt zuschauen musste.

Nur nach dem ersten Durchgang befanden sich die Döbelner auf einem erfolgreichen Weg. Henry Knospe, der diesmal im ersten Paar spielte, holte souverän den ersten Punkt. Zudem erspielte er einige Kegel mehr, als Pierre Panke eingebüßt hatte. Im Mitteldurchgang wendete sich aber das Blatt. Zwar konnte Felix Scholz als bester Döbelner sein Duell erfolgreich gestalten, doch René Junghanns unterlag mit kaum aufholbaren 55 Holz Differenz. So lagen die Hoffnungen der Döbelner auf den beiden „Fuhrmännern“. Heiko spielte zwar erneut gut, konnte aber gegen den besten Nossener Frank Petzold nicht ganz bestehen. Maik erwischte es gleich zum Start. Schon nach der ersten Kugel griff er sich an den Oberarm. Zwar spielte er weiter, aber man sah deutlich, dass er sich mehr auf den Arm konzentrierte. So setzten die Gäste Marko Ebermann ein. Der war auf dem Heimweg vom Floorballspiel des UHC Döbeln II in Heidenau vorbeigekommen. „Solcher Einsatz ist nicht selbstverständlich“, lobte Andreas Rippin. (DA/ar/fk)

