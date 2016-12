„Auf das Bauchgefühl hören“ Wie man die Völlerei der Feiertage am besten verdaut, erklärt Ernährungsberaterin Ilka Noack im SZ-Interview.

zurück Bild 1 von 2 weiter Schlemmen ohne Reue: Zu Silvester steht schon das nächste Festessen an. Wer Fondue plant, der kann Kalorien sparen: Mit Brühe ist Fondue bekömmlicher als mit Öl. © dpa/Widmann Schlemmen ohne Reue: Zu Silvester steht schon das nächste Festessen an. Wer Fondue plant, der kann Kalorien sparen: Mit Brühe ist Fondue bekömmlicher als mit Öl.

Ilka Noack ist Ernährungsberaterin bei den Weißeritztal-Kliniken in Freital. Sie ist außerdem ausgebildete Diabetesberaterin.

Nach dem Essen ist vor dem Essen. Das gilt besonders für die Weihnachtsfeiertage, wo eine üppige Mahlzeit der nächsten folgt. Am Ende machen sich Gänsebraten, Stollen und Co. bei vielen auf der Waage bemerkbar. Das muss nicht sein, sagt Ilka Noack im Interview mit der SZ. Sie ist Ernährungs- und Diabetesberaterin an den Helios Weißeritztal-Kliniken in Freital.

Frau Noack, was gab es bei Ihnen zu Weihnachten zu Essen?

Zu Heiligabend essen wir ganz klassisch Kartoffelsalat mit Wienerwürstchen. Dafür wird immer schon beim Mittagessen etwas gespart. Meist kommt da nur ein Süppchen auf den Tisch. Zum 1. Weihnachtsfeiertag gab es Flugente mit Rotkraut und Klößen, als Alternative Gulasch vom Gallowayrind. Zum Nachtisch gab es einen Quarkpudding mit Fruchtsoße.

Das klingt lecker, aber auch reichhaltig. Welche Wirkung hat denn die Weihnachtsvöllerei auf unseren Körper?

Die Völlerei beginnt ja eigentlich schon mit der Eröffnung der Weihnachtsmärkte. Meist bleibt eine Gewichtszunahme nicht aus, da der Körper von Oktober bis November alles, was zu viel gegessen wird, sehr gut speichern kann. Und alles, was wir nicht verbrauchen, landet auf den Hüften. Grundsätzlich verbraucht der Körper im Winter weniger Energie, weil man sich weniger bewegt. Und da ist das Problem: Anders als im Sommer essen wir in dieser Zeit lieber deftige Speisen und trinken auch lieber etwas Warmes, wie Glühwein oder Tee. Also legen wir meist den Winter über ein paar Kilos zu.

Was sind denn die größten Ess-Sünden?

Zu den größten Sünden zählen vor allem die vielen Mahlzeiten. Auf dem Weihnachtsmarkt gibt es hier den Glühwein, da noch eine Bratwurst und dort noch eine süße Crêpe. Zum Kaffee warten Plätzchen und Stollen. Zu den Feiertagen haut der fette Braten rein – gern in Rotweinsoße, mit Sahne abgerundet, dazu Speckklöße oder Rotkraut mit Speck. Und dann kommt noch der Nachtisch. Der Handel überschüttet uns außerdem mit immer neuen Ideen. Da wird suggeriert: Zu Weihnachten muss schon etwas Besonderes auf den Tisch. Aber bekommen wir die Sachen nicht das ganze Jahr über?

Was kann man nach den Feiertagen tun, um die Völlerei am besten zu verdauen?

Der Ausgleich kann schon zu den Feiertagen selbst beginnen. Am besten helfen Spaziergänge nach dem Essen. Überhaupt ist Bewegung wichtig. Ein Besuch auf der Eisbahn oder im Schwimmbad kann schon etwas bewirken. Außerdem rate ich, das Kaffeetrinken am Nachmittag hin und wieder wegzulassen. Grundsätzlich hilft es natürlich auch, kleinere Portionen zu essen.

Aber ist denn bewusstes Essen immer mit Verzicht verbunden?

Nein, natürlich nicht. Das kommt ganz auf die persönliche Einstellung an. Wer dieses Jahr vielleicht schon abgenommen hat, wird sich das durch die Feiertage nicht verderben lassen. Das höre ich immer wieder in meinen Beratungen: Wenn wir plus minus null auf der Waage durch die Weihnachtsfeiertage kommen, ist das auch schon ein kleines Ziel.

Und welche Tipps fürs Weihnachtsessen können wir uns fürs nächste Jahr merken?

Langsam essen, gut kauen, und vor allem: auf das Bauchgefühl hören. Das Sättigungsgefühl setzt erst nach 15 bis 20 Minuten ein. Wer allerdings zu schnell isst, bekommt mehr in seinen Bauch als vielleicht gut ist. Auch bei der Zubereitung der Speisen gibt es Tricks. So kann man die Ente oder Gans einen Tag eher braten und das überschüssige Fett abschöpfen. Statt Speck kann man für Rouladen oder Rotkraut auch magere Schinkenwürfel werden. Die Soßen nicht mit Mehl binden, sondern eine rohe Kartoffel als Bindemittel reinreiben. Die Kartoffel ist auch als kalorienarme Beilage eine gute Alternative zu Klößen.

Mit dem Jahresende kommt die Zeit der guten Vorsätze. Ein beliebter ist Abnehmen. Gibt es einen Rat, wie es diesmal wirklich klappt?

Die guten Vorsätze für das neue Jahr halten meist nur 14 Tage. Wer wirklich etwas ändern will, fängt nicht erst zum neuen Jahr damit an. Man muss dafür bereit sein und sich darauf einlassen wollen. Abnehmen beginnt im Kopf und erfordert die eigene Mitarbeit. Wichtig ist, die Ziele und Erwartungen nicht zu hoch zu stecken, sonst schafft man es nicht. Wer Hilfe sucht und braucht, kann sich gern bei uns melden.

Wie sieht diese Hilfe aus?

Das Adipositaszentrum der Weißeritztal-Kliniken unterstützt Betroffene ab einem Bodymaß-Index von 35 mit einem speziellen Programm, welches von Ernährungsberatung und Bewegungsprogrammen bis zur ärztlichen und psychologischen Betreuung reicht. Wir sind aber nur die Anschubser, die Umsetzung liegt bei jedem selbst. Dessen muss man sich bewusst sein.

Das Gespräch führte Carina Brestrich

zur Startseite