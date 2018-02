Auf „Dagegen“-Tour in Sachsen gestartet Juso-Chef Kevin Kühnert hat seine Kampagne gegen eine neue Groko gestartet. In Pirna trifft der junge SPD-Mann auf Zustimmung.

Augen zu und durch? Kevin Kühnert, der Bundesvorsitzenden der Jusos in der SPD, startete in Pirna seine deutschlandweite Tour gegen eine neue Große Koalition. © Ronald Bonß

Ein Satz, den Kevin Kühnert immer wieder sagt, ist: „Ich finde Personaldiskussionen im Moment nicht hilfreich.“ Die SPD-Mitglieder, die über eine neue Groko abstimmen, sollen sich lieber mit den Inhalten des Koalitionsvertrages auseinandersetzen. Doch mitten in die Gesprächsrunde in Pirna am Freitagmittag platzt die Nachricht, dass Martin Schulz nun doch nicht Außenminister werden will. Es wird unruhig im vollen SPD-Bürgerbüro, die anwesenden Journalisten wollen einen Kommentar vom Juso-Chef. „Das ist keine Pressekonferenz“, sagt sein Sprecher und vertröstet auf später.

In Pirna startet der Vorsitzende der Jugendorganisation der SPD seine deutschlandweite „NoGroko“-Tour. Zufall? „Nein“, sagt Kühnert. „Sigmar Gabriel hat mal gesagt, die SPD muss dahin gehen, wo es in der Gesellschaft brodelt.“ Auf Pirna, wo die SPD bei der letzten Bundestagswahl 8,4 Prozent geholt hat und die AfD stärkste Kraft ist, trifft das zu. „Mir war es wichtig, hier als Erstes Eindrücke zu sammeln.“ Es sei nicht verwunderlich, dass sich gerade in Pirna viele Mitglieder gegen eine Große Koalition ausgesprochen haben. Die SPD müsse dringend wieder erkennbar sein, „um hier einen Fuß auf den Boden zu bekommen“.

Kühnert will erklären, warum er eine erneute Koalition von CDU und SPD im Bund ablehnt. Bei den etwa 30 örtlichen Jungsozialisten und anderen SPD-Mitgliedern trifft das auf offene Ohren. Viele der überwiegend jugendlichen Teilnehmer der Gesprächsrunde teilen Kühnerts Sichtweise: Diese Koalition hat keine Zukunftsvision. Die Antworten zu Sozialem, Rente, Klima oder Digitalisierung seien viel zu wenig. „Es kann auch nicht sein, dass wir im Jahr 2018 ein Heimatministerium bekommen, aber keins für Digitalisierung“, sagt der Berliner.

Doch was folgt nach dem „Nein“? Die Option auf Neuwahlen werde als Angstszenario verkauft, es drohe angeblich Chaos. Kühnert hält das für Quatsch. Er befürwortet eine Minderheitsregierung, man könne mit der CDU ja ohne Probleme über eine Tolerierung sprechen – es gebe genügend Themen, bei denen man sich einig sei. Aber eben auch Unterschiede, die die SPD sichtbar machen müsse.

„Wir brauchen einen inhaltlichen Erneuerungsprozess“, sagt der 28-Jährige. „Wir werden für unser Programm gewählt und nicht für schönes Layout.“ Erneuern könne sich die SPD zwar nicht nur in der Opposition, es müsse aber gewollt sein. „Und neue Inhalte brauchen neue Gesichter“, sagt Kühnert. Das sei eine Frage der Glaubwürdigkeit. Man müsse sich entscheiden, ob „man bereit ist, alte Zöpfe abzuschneiden und sich selbst und sein Ego für die Sache zurückzunehmen.“

In Pirna wird dann doch noch über Personal geredet. Martin Schulz und Fraktionschefin Andrea Nahles müssten zurücktreten. „Schulz ist ein Lügner“, sagt ein älterer Mann. Nur von den Mitarbeitern von Frauke Petry, die im Publikum stehen, kommt Applaus. Die ehemalige AfD-Chefin und direkt gewählte Bundestagsabgeordnete im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat seit Dienstag in der Stadt auch ein Bürgerbüro.

Nach anderthalb Stunden meldet sich ein Rentner zu Wort. „Kevin, ich danke dir für dein Engagement“, sagt er. „Du hast mein altes, sozialdemokratisches Herz erwärmt.“ Kevin Kühnert grinst. Er muss los, den Zug nach Leipzig erwischen. Dort geht die „NoGroko“-Tour am Abend weiter.

