Auf Bustour durch den Hafen Der Betreiber öffnet seine Tore für Besucher. Eine Frage stellen die besonders oft.

Im Terminalbereich ist Aussteigen für Besucher verboten – dort geht es nur im Bus durchs Hafengelände. SBO-Mitarbeiter Stephan Weikert (kl. Foto) erklärt alles Wissenswerte zur Arbeit des Hafenbetreibers. © Sebastian Schultz

Zuallererst müssen die Logistik-Experten improvisieren. Fast 20 Besucher stehen neben dem Gebäude der Hafenverwaltung für die nächste Führung bereit. Deutlich mehr, als in die beiden Kleinbusse des Hafenbetreibers passen. Kurzerhand wird ein wenig umgeplant und ein Shuttle-Verkehr eingerichtet. Wäre ja auch gelacht, wenn das Unternehmen, das täglich containerweise Waren auf Elbe, Schiene oder Straße verschickt, an so einer Kleinigkeit scheitert.

Der Tag der Offenen Tür am Donnerstagnachmittag ist gut besucht. Schon auf den ersten beiden Touren seien drei Schulklassen dabei gewesen, sagt Sindy Kaube, Sprecherin der Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe (SBO). Außerdem interessieren sich vor allem die Anwohner für das, was auf dem Hafengelände passiert. Vor allem ältere Damen und Herren sind gekommen, was auch an der frühen Uhrzeit am Nachmittag liegen mag.

Im Bus geht es erst einmal auf der südlichen Seite des Hafenbeckens entlang, wo die sogenannten Wechselbrücken liegen: Container, die auf Stützbeinen stehen und damit deutlich leichter auf Lkw-Anhänger verladen werden können. Am gegenüberliegenden Ufer hebt gerade ein Kran einen Container nach oben. Auch ein Schiff liegt im Becken. Aktuell allerdings führt die Elbe wieder relativ wenig Wasser – das Gros der Ware wird deshalb wohl per Lkw und Zug weitertransportiert werden. Das war bis vor wenigen Tagen noch anders. „Am Montag hatten wir noch zwei Schiffe hier“, sagt Stephan Weikert. Normalerweise ist er für die Terminalleitung zuständig. Wegen des sinkenden Elbpegels wird die Ware bald wohl in Magdeburg vom Schiff auf Straße und Schiene umgeladen werden müssen. – Mit dem Kleinbus geht es weiter zur neuen Containerhalle.

Auf dem Weg deutet Stephan Weikert auf einige Waggons. „Die haben Düngemittel geladen.“ Die SBO-Mitarbeiter rangieren die Waggons selbst auf den Gleisen und verladen den Inhalt dann mittels eines Förderbandes auf Lkw. Und das geht zügig: Eine halbe Stunde, dann sei der Lastwagen schon wieder voll und könne das Gelände verlassen.

Im Terminal selbst erklären die SBO-Mitarbeiter, wie die Container für den Warentransport vorbereitet und weitertransportiert werden. Eine Gruppe Asylbewerber aus dem Berufsschulzentrum Riesa macht große Augen, als Stephan Weikert erklärt, dass bis zu 20 000 Container auf die größten Schiffe in Hamburg passen. „Wir haben’s mal durchgerechnet: Hier bei uns bräuchten wir einen Monat, um die komplette Ladung zu löschen“, erzählt er. Am Hamburger Hafen sei das eine Sache von etwa einem Tag – auch dank der automatisierten Portalkräne. Von denen sollen irgendwann auch einmal zwei Stück in Riesa stehen, in direkter Nachbarschaft zur neuen Containerhalle südlich des Hafenbeckens.

Eigentlich sollten die Bauarbeiten dafür bereits laufen, doch das Planungsverfahren geriet umfangreicher als zunächst angenommen – auch, weil Umweltschützer und Anwohner Bedenken anmeldeten. Wann der Startschuss für das SBO-Projekt fällt, ist offen.

Den Schlusspunkt der Tour bildet schließlich ein Abstecher ans andere Ufer des Hafenbeckens. Dort stapeln sich die Container teilweise vierstöckig. Und was ist drin? Diese Frage bekommt Weikert oft zu hören. Er kann sie schnell beantworten. „In den letzten Tagen war’s das Übliche, würde ich sagen: Chemie für Wacker, Laminatfußboden von Kronospan, Milchpulver von Sachsenmilch.“

zur Startseite