Auf Brettern durch den Winterwald Langläufer können rechts und links der Elbe durch das Gebiet des Forstbezirkes Neustadt rutschen – oder nur wandern.

Hat die Skier schon parat: Marlena (10) testet zusammen mit Mama Jacqueline Puchelt (re.), Oma Rosemarie Puchelt (li.) und Opa Steffen Puchelt die Langlaufrouten. © Steffen Unger

Skifahrer, die sich mit den gespurten Loipen rund um Rugiswalde oder beispielsweise Hinterhermsdorf nicht zufriedengeben wollen, können jetzt auf noch mehr Routen ausweichen. Nach drei fast schneefreien Jahren haben Langläufer wieder die Möglichkeit, durch die Wälder des Forstbezirkes Neustadt zu rutschen. Skiwanderungen durch die Sächsische Schweiz heißt das Zauberwort. An die 35 Routen gibt es zu entdecken. Wintersportler können sich nach Feierabend oder am Wochenende einfach die Bretter unter die Füße schnallen und schnell eine Runde durch den Winterwald drehen. Gerade, wenn er direkt vor der Haustür liegt.

Wo diese Ski-Langlauf-Strecken genau liegen, verraten Broschüren, die der Staatsbetrieb Sachsenforst herausgegeben hat. Darin werden die schönsten Routen links und rechts der Elbe beschrieben.

Unter dem Titel „Skilaufen im Staatswald“ gibt es insgesamt drei dieser Faltblätter. Die Karten gelten für das Gebiet im Hohwald, dem Sebnitzer Wald und dem linkselbischen Staatswald zwischen Cunnersdorf und Bad Gottleuba. Skifahren im Wald hat laut Sachsenforst gleich mehrere Vorteile. Hier sei es nicht so windig wie auf dem freien Feld und außerdem liege die Schneedecke gleichmäßiger.

Drei Broschüren für drei Gebiete

Die Flyer enthalten neben Hinweisen zu den Skirouten auch Kontaktdaten der Förster vor Ort. Hinweise zur Rücksicht bei der Erholung in Wald und Natur sind ebenso aufgeführt wie Informationen über das Walderlebniszentrum Leupoldishain. Der wichtigste Teil der Faltblätter ist jedoch eine Karte im Format DIN A 3 mit empfohlenen Skirouten. Um die beliebtesten Gebiete groß genug darstellen zu können, wurden drei Broschüren erstellt. Der Sebnitzer Wald ist im Maßstab 1:10 000 dargestellt, der Hohwald in 1:15 000 und die linkselbischen Gebiete im Maßstab 1:50 000. Während der Schnee auf den Skirouten im Sebnitzer Wald und im Hohwald nicht geschoben wird, werden die Hauptwege dort beräumt. Das ist notwendig, damit unter anderem die Rettung bei Unfällen, die Hege und Pflege des Wildtierbestandes – einschließlich der Jagd – und der Transport des erlegten Wildes sicher erfolgen kann. Die Hauptwege müssten deshalb schneefrei gehalten werden, damit sie befahrbar bleiben. Darüber hinaus könne es in Gebieten, in denen Holz geschlagen wird, zeitweise zu Sperrungen kommen. Das könne auch Skirouten betreffen. Der Sachsenforst bittet die Waldbesucher daher um Verständnis und Rücksichtnahme. Sie sollten zudem die entsprechenden Hinweiszeichen im Wald beachten.

Die Faltblätter mit den Skirouten sind in den Geschäftsstellen des Sachsenforsts in Neustadt, Markersbach und in Cunnersdorf erhältlich. Auch in einigen Touristinformationen, Stadtverwaltungen, Gemeinden sowie den Bürgerbüros des Landratsamtes in der Region liegen die Karten aus. Außerdem sind die Karten über das Internet herunterladbar.

