Auf Biegen und Brechen Die Heim-WM beginnt für Deutschlands Handballerinnen mit viel Aufregung, Kampf, Gefühlschaos – und zwei Siegen.

Die Haare sind in Form gebracht, aber auch Handgelenke und Finger getapt. Handball kann ein harter Sport sein, wie das Duell der Deutschen gegen Südkorea zeigt. © Christina Pahnke / sampics

Die Gewissheit kommt kurz vor Mitternacht und mit ihr ein neues Motto. Jetzt erst recht – das ist der Tenor bei den deutschen Handballerinnen. Diese lang ersehnte Heim-WM hat schließlich gerade erst begonnen mit dem 28:15-Erfolg gegen Kamerun. Doch die schwere Verletzung von Kim Naidzinavicius lässt am Freitagabend kaum noch Freude zu.

Bereits nach 140 Sekunden wird die Abwehrchefin nach einem Zusammenprall mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Spielfeld der Leipziger Arena getragen. Die befürchtete Diagnose bestätigen die Ärzte am späten Abend: Kreuzbandriss. Doch bereits tags darauf gibt Kapitän Anna Loerper eine Erklärung der Mannschaft in eigener Sache ab. „Die Zielsetzung bleibt gleich. Das haben wir besprochen“, betont Loerper, nachdem alle Schockzustände einigermaßen verarbeitet und die Tränen getrocknet sind.

Das Ziel lautet also weiterhin Medaille, jetzt erst recht. Und spätestens seit Sonntagabend dürfte auch der Glaube daran zurückgekehrt sein. Mit 23:18 gewinnen die deutschen Frauen auch ihr zweites Vorrundenspiel, diesmal gegen Südkorea. Die Partie entpuppt sich wieder als eine harte Aufgabe, nur völlig anders als noch das Auftaktspiel gegen die körperlich nicht zimperlich agierenden Frauen aus Afrika.

Die Südkoreanerinnen, die am Samstag überraschend den WM-Mitfavoriten Niederlande besiegen, liegen von Beginn an in Führung. Es entwickelt sich ein Duell auf Biegen und Brechen, mit vergebenen Siebenmetern auf beiden Seiten und erneut einer schweren Verletzung.

Betroffen ist diesmal die Südkoreanerin Eun Hee Ryu. Die bis dahin auffälligste Spielerin muss vom Spielfeld transportiert werden – und das, nachdem beim Sieg gegen die Niederlande bereits eine ihrer Mitspielerinnen einen Kreuzbandriss erleidet. Zufall oder nicht: Danach dominieren die Deutschen, gehen kurz vor der Pause zum ersten Mal mit 10:9 in Führung und setzen sich dann in der zweiten Hälfte der zweiten Halbzeit kontinuierlich ab.

Seine Frauen, betont Bundestrainer Michael Biegler, würden sich doch trotz des Verletzungspechs nicht ins Bockshorn jagen lassen – obwohl mit Xenia Smits, Nadja Mansson sowie der wahrscheinlich für das dritte Gruppenspiel am Dienstag gegen Serbien nachnominierten Emily Bölk noch drei weitere Spielerinnen mindestens angeschlagen sind. „Wir lassen uns nicht entmutigen, werden einen neuen Drive finden. Wir wollen an dem festhalten, wofür wir 20 Monate lang gearbeitet haben“, sagt Biegler, der inzwischen schon wieder deutlich optimistischer wirkt. Das bittersüße Eröffnungsspiel ist langsam vergessen.

Anders geht es Naidzinavicius. „Kim ist am Boden zerstört. Und als wir die Nachricht bekommen haben, ist kein Auge trocken geblieben. Sie wird uns allen total fehlen, denn sie ist eine Leistungsträgerin“, erklärt Bölk, während Naidzinavicius auf Krücken gestützt am Samstagmittag das Teamhotel im Leipziger Stadtteil Lindenau verlässt. „Ich bin tieftraurig, dass die WM für mich so schnell beendet ist“, lässt die Rückraumspielerin vom deutschen Meister Bietigheim ausrichten. Mit Mühe versucht sie den Blick ebenfalls nach vorne zu richten: „Jetzt wünsche ich dem Team alle Kraft, um weiter erfolgreich durch das Turnier gehen zu können.“

Mit zwei Siegen aus zwei Spielen ist der Anfang gemacht. Naidzinavicius’ Ausfall bringt die Statik des deutschen Spiels jedoch gehörig durcheinander. In der Abwehr ist Naidzinavicius gesetzt gewesen, und ihre leichten Tore aus dem Rückraum dürften der deutschen Mannschaft zudem im Angriff fehlen. Nicht so gegen Südkorea, als ausgerechnet Friederike Gubernatis in engen Phasen die Verantwortung übernimmt – und wie schon gegen Kamerun danach zur besten Spielerin gekürt wird.

