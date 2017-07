Auf Beutezug im südlichen Landkreis Diebe sind am Wochenende in Olbersdorf, Oybin, Ostritz und Seifhennersdorf unterwegs gewesen – oftmals mit Erfolg.

Symbolbild. © Uwe Soeder

Die Polizei hat am Wochenende fünf Fälle des versuchten und vollendeten Diebstahl im südlichen Landkreis Görlitz aufgenommen. Das teilt Sprecher Thomas Bretschneider mit.

Gleich zwei Fälle sind in Seifhennersdorf passiert. So haben Unbekannte am Sonnabend einen Einbruch in eine Lagerhalle begangen. Daraus entwendeten sie zwei Fahrzeugbatterien, Stahlnieten, eine Wasserpumpe sowie mehrere Blechkisten. Der Gesamtwert beträgt rund 1000, der Sachschaden liegt bei 500 Euro. In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag brachen Diebe in zwei Garagen ein. Daraus stahlen sie einen Satz Kompletträder im Wert von rund 1500 Euro. Der Sachschaden beträgt 800 Euro.

In Oybin haben Autodiebe versucht, einen VW Multivan zu stehlen. Doch das gelang ihnen nicht. Sie hinterließen eine beschädigte Fahrertür. Der Schaden: 50 Euro. In Olbersdorf hingegen sind Autodiebe erfolgreich gewesen. Dort haben Unbekannte am Sonntagnachmittag einen Renault Traffic von der Artur-Neumann-Straße entwendet. Das 2013 zugelassene Fahrzeug mit dem Kennzeichen ZI-CR 128 hat einen Wert von 14000 Euro. Darin befanden sich vier Kindersitze und -jacken.

In Ostritz sind Unbekannte zwischen Freitag und Sonntag in einen Holzverarbeitungsbetrieb an der Dittersbacher Straße eingebrochen. Im Inneren durchwühlten sie das Büro und nahmen Schleifautomat, Winkelschleifer, Handkreis- und Kettensäge im Gesamtwert von rund 1000 Euro mit. Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. (szo/tc)

zur Startseite