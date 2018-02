Auf Belästigung folgt Hitlergruß

© dpa (Symbolfoto)

Dresden. Am Dienstagmittag belästigte ein Mann mehrere Passanten in der Dresdner Innenstadt.

Der aus Marokko stammende 29-Jährige fuhr gegen 12.15 Uhr zunächst in einem Bus der Linie 62 in Richtung Johannstadt. Vor dem Halt am Pirnaischen Platz behelligte er mehrere Businsassen, indem er sich ihnen bis auf kürzeste Distanz näherte und dabei unverständliche Äußerungen von sich gab. An der Station stieg er aus und setzte sein Verhalten fort.

Unter anderem näherte er sich einer bislang unbekannten jungen Frau körperlich, ohne sie aber mit seinen Händen zu berühren. Durch das Einschreiten einer Polizeibeamtin auf dem Weg zum Dienst ließ er sich davon abbringen. Als der Mann vor der Polizeidirektion einen uniformierten Beamten sah, zeigte er in dessen Richtung den Hitlergruß.

Der Marokkaner wurde zunächst in Gewahrsam genommen. Anschließend wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Dresden wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Polizei sucht jetzt Buspassagiere bzw. Passanten, die von dem 29-Jährigen behelligt wurden oder die Angaben zu seinem Verhalten machen können. Insbesondere wird die junge Frau gesucht, welche durch den Mann vor der Polizeidirektion belästigt worden war. (szo)

Hinweise nimmt die Polizei unter (0351) 483 22 33 entgegen.

