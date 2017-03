Auf Bauernfang im Internet Dubiose Online-Geschäfte nehmen zu, warnen Verbraucherschützer. Auch Schneider Mineralöl beschäftigt sie.

Oft ist es nur ein Wischer mit dem Finger: In Sekundenschnelle lassen sich im Internet Geschäfte abschließen. Doch dabei lauern auch Gefahren. © Britta Pedersen/dpa

Der Besucher in der Kreiszentrale der sächsischen Verbraucherschützer in Meißen konnte sich die zweistellige Abbuchung von seinem Girokonto nicht erklären. Für den Schnäppchenpreis von drei Euro hatte er bei einem Dating-Portal im Internet eine Schnupper-Mitgliedschaft abgeschlossen. Die lief allerdings nach dem Ende der Probezeit nicht einfach aus. Stattdessen wurde der Tester automatisch zum Vollzahler. Ähnlich wie bei anderen Abo-Modellen war die Regel zwar in einer Fußnote oder anderweitig versteckt erwähnt worden. Der Kunde hatte sie vor lauter Freude über sein Schnäppchen allerdings nicht zur Kenntnis genommen.

Für die Leiterin der Außenstelle Meißen der Verbraucherzentrale Sachsen Sylvia Neubert ist dieser Fall nur einer von insgesamt weit über 100, welche 2016 im Themenbereich Telekommunikation und Medien zusammenkamen. Besonders die Anfragen zu Dating-Portalen, welche ihr Geschäft mit einsamen Herzen machen, hätten deutlich zugenommen, sagt Sylvia Neubert am Dienstag bei der Pressekonferenz zur Jahresbilanz. Die Beraterin vermutet eine weit höhere Dunkelziffer an Betroffenen in der Region. Oft werde aus Hilflosigkeit oder Scham einfach gezahlt. Das müsse nicht sein, sagt die Leiterin der Beratungsstelle. Schließlich seien sie und ihre Kollegen genau für solche Fälle vor Ort in Meißen sowie tageweise in Großenhain sowie Riesa.

Im Juli 2015 hatten die Verbraucherschützer ihre Kreiszentrale – der besseren Erreichbarkeit wegen – von Riesa nach Meißen verlegt. Mittlerweile haben sie moderne Büros am Anfang der Gerbergasse bezogen. Aus den großen Fenstern geht der Blick hinüber auf die rechte Elbseite und in Richtung Sägewerk. Gleichzeitig bildet die Geschäftsstelle am Eingang zur Altstadt einen regelrechten Blickfang.

Die gute Lage zahlt sich aus. Über 2 500 Bürger haben vergangenes Jahr in der Gerbergasse 5 sowie einmal monatlich in Riesa und Großenhain um Rat nachgesucht. „Das persönliche Gespräch, der direkte Kontakt bleibt für uns der beste Weg, den Besuchern beim Lösen ihrer Probleme zu helfen“, sagt Sylvia Neubert. Der größte Teil der Anfragen kam 2016 zu Rechtsfragen und hier wiederum zu Telekommunikation und Medien.

Offenbar ist es in diesem Bereich besonders leicht und vorteilhaft auf Bauernfang zu gehen. Dem Herren mit der ungewollten Mitgliedschaft bei einem Dating-Portal wurde geraten, umgehend die Kündigungsmöglichkeit zum Ende des Monats zu nutzen. Zudem halfen ihm die Verbraucherschützer, den Anbieter zu erreichen. Genau das erweist sich bei Internet- und Telekommunikationsfirmen oft als die eigentliche Schwierigkeit. Telefon- oder Faxnummern sind nur schwer zu finden. Am Ende meldet sich niemand.

Neben solchen überregionalen Themen hat Sylvia Neubert und ihr Kollege sowie Finanzspezialist Florian Thamm in den letzten Wochen intensiv eine regionale Geschichte beschäftigt. Zahlreiche Kunden der insolventen Schneider Mineralöl Meißen GmbH kontaktierten die Berater. Zumeist ging es um das sogenannte Wärme-Abo des Unternehmens. Bis zu 3 000 Euro hätten einzelne Verbraucher dort für die nächste Mineralöl-Lieferung angespart. Aufgrund der Insolvenz ist dieses Geld jedoch derzeit gesperrt. J

etzt müsse zunächst abgewartet werden, ob sich möglicherweise ein Investor finde und die Firma die Insolvenz wieder verlassen könne. Das wäre für die betroffenen Kunden wahrscheinlich die beste Lösung. Kommt es dazu nicht, gäbe es noch – wie in ähnlich gelagerten Fällen – die Möglichkeit, dass die Betroffenen durch ein Entgegenkommen des Insolvenzverwalters besser entschädigt werden als mit der sonst üblichen Quote. Je nachdem, wie sich der Fall entwickele, soll es in den nächsten Wochen eventuell eine größere Veranstaltung hierzu geben, so Sylvia Neubert.

Informationsabende zusätzlich zur persönlichen Beratung sind der Außenstellen-Leiterin zufolge auch einer der Schwerpunkte für die Arbeit 2017. Es solle über neue Maschen aufgeklärt werden, bevor die Menschen darauf hereinfallen – zum Beispiel bei Dating-Portalen.

zur Startseite