Auf B 178 und S 128 wird 2017 gebaut Laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr sind etwa Abschnitte bei Großhennersdorf und Löbau betroffen. Doch auch die B 96 in Zittau wird gesperrt.

Symbolbild: Neue B 178 bei Löbau © Archiv: Matthias Weber

Zittau/Löbau. Auf der alten und der neuen Bundesstraße 178 sowie den Staatsstraßen 128 und 151 im Süden des Landkreises Görlitz müssen sich Autofahrer in diesem Jahr auf Behinderungen einstellen. Laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) soll auf diesen Straßen gebaut werden. Das sächsische Wirtschaftsministerium hat als Grundlage dafür Ende vergangener Woche das diesjährige Bauprogramm für die sächsischen Staats- und Bundesfernstraßen bestätigt. Für den Staatsstraßenbau im Freistaat sind im Doppelhaushalt für 2017 rund 86 Millionen Euro vorgesehen.

Damit können auch in den Landkreisen Görlitz und Bautzen, dem Niederlassungsbereich Bautzen des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, in diesem Jahr größere Baumaßnahmen neu beginnen. Dazu gehören ein 900 Meter langer Abschnitt auf der alten B 178 in Großhennersdorf sowie ein 4,5 Kilometer langer Abschnitt der Ortsumfahrung Löbau der neuen B 178. In diesen beiden Bereichen wird die Straßendecke erneuert.

Das geschieht auch auf einem 2,3 Kilometer langen Abschnitt der S 128 in Altbernsdorf. Außerdem wird laut Lasuv auf der S 128 zwischen Großhennersdorf und Oderwitz, dem Zubringer zur neuen B 178, auf einer Länge von 2,4 Kilometern die Fahrbahn erneuert. Und in Lawalde soll auf der S 151 eine Brücke über das Littwasser gebaut werden.

Für diese fünf Bauvorhaben investiert der Freistaat in diesem Jahr 4,84 Millionen Euro. Einen genauen Zeitplan für die Straßenbauvorhaben gibt es aber noch nicht: „Nähere Angaben zum Bauablauf, möglichen Verkehrseinschränkungen und konkreten Terminen werden gesondert veröffentlicht“, sagt Isabel Siebert.

Darüber hinaus werden alle bereits begonnenen Baumaßnahmen fortgesetzt werden, informiert das Lasuv. Das betrifft unter anderem den 2. Bauabschnitt beim Ausbau der Bundesstraße 96 in Ebersbach. Gebaut wird in diesem Jahr auch an der B 96 in Zittau. Hier wird die Bundesstraße im Bereich der Neusalzaer Straße nach einem Hochwasserschaden aus dem Jahr 2013 instand gesetzt. Laut Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert findet gegenwärtig die Vergabe für diese Bauarbeiten statt. „Als Bauzeit ist derzeit der Zeitraum vom 18. April bis zum 17. November vorgesehen“, so Isabell Siebert. (SZ/se)

