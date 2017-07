Auf Augenhöhe mit Trump

US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzlerin Angela Merkel treffen sich bereits am Mittwochabend zu Gesprächen. © dpa

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat für den G20-Gipfel ein selbstbewusstes Auftreten Deutschlands und Europas gegenüber den USA gefordert. „Wir Europäer und wir Deutschen, wir haben weltweit einen sehr guten Ruf, weil wir als faire Partner gelten. Wir können auch selbstbewusst auftreten“, sagte Gabriel am Donnerstag im Deutschlandfunk.

Zuvor hatte er bereits den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstag) einen klaren und selbstbewussten Umgang mit US-Präsident Donald Trump angekündigt: „Wir wollen ihm erläutern, dass „America first“ nicht heißt „America only“.

„Wir sind nicht Anhängsel irgendeiner Politik“, sagte Gabriel im Deutschlandfunk weiter. „Wir wollen den Arm zur Freundschaft und zur Kooperation mit den USA ausstrecken, (...) aber wir brauchen nicht unterwürfig sein.“

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) trifft Trump am Abend in Hamburg im Vorfeld des am Freitag startenden G20-Gipfels. Gabriel will am Donnerstag, ebenfalls in Hamburg, mit US-Außenminister Rex Tillerson zusammenkommen.

„Es gibt Dinge, wo wir große Sorgen haben, dass die Vereinigten Staaten in einen Handelskrieg mit Europa eintreten“, sagte Gabriel. Auch im Handel und in der Wirtschaft müsse die Stärke des Rechts und nicht das Recht des Stärkeren gelten. „Sonst gibt es viele Verlierer und nur wenige Gewinner. Das ist der Kern des Konfliktes, den wir mit den Vereinigten Staaten haben.“

Zuvor hatte Gabriel angeregt, die G20-Treffen regelmäßig in New York stattfinden zu lassen. Die Treffen in der Stadt, in der die Vereinten Nationen (UN) ihren Sitz haben, abzuhalten, wäre ein „großer symbolischer Schritt nach vorn“, sagte Gabriel am Donnerstag im Deutschlandfunk.

Die Frage sei doch, ob man dieses Treffen der Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, die nur einen Teil der Welt repräsentieren, nicht viel stärker in die UN einbinden müsse, sagte Gabriel. Viele Staaten fühlten sich ausgegrenzt.

Gabriel und SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz wollen laut „Bild“-Zeitung am Donnerstag ein Papier vorstellen, in dem sie sich dagegen aussprechen, G20-Konferenzen in Großstädten des Landes mit dem jeweiligen Vorsitz auszurichten. Stattdessen sollten die Gipfel künftig im UN-Gebäude in New York stattfinden.

Mit Blick auf die enormen Kosten und das massive Aufgebot an Sicherheitskräften beim G20-Gipfel in Hamburg sagte Gabriel: „Die Städte sind natürlich bei solchen Veranstaltungen belastet, durch den Einsatz riesiger Sicherheitskräfte. Das müssen Demokratien im Zweifel schaffen. Entscheidender sei jedoch, dass man durch eine regelmäßige Austragung in New York zeige: „Uns sind die Vereinten Nationen wichtig.“

Gabriel sieht darin eine Chance, dass die Absichtserklärungen nach Abschluss der Gipfeltreffen verbindlicher werden. „Auch das würde bei den Vereinten Nationen eher gelingen“, sagte der Außenminister.

Zum G20-Treffen am Freitag und Samstag werden in Hamburg mehr als 100 000 Gegendemonstranten erwartet - darunter bis zu 8 000 gewaltbereite. (dpa)

