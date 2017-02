Gut zu wissen Auf Augenhöhe Isabel Schiffner wollte trotz ihrer Behinderung voll arbeiten. In einem Pflegeheim ist sie nun für alte Menschen da.

Hier fühlt sich Isabel Schiffner (l.) richtig wohl: inmitten ihrer Patienten im Aventinum-Pflegeheim Kurort Hartha. Manchmal bekommt sie von den an Demenz erkrankten Heimbewohnern auch etwas zurück. Ein dankbares Lächeln oder einen warmen Händedruck. © Andreas Weihs

Laut und deutlich spricht Isabel Schiffner die vier Damen, die gemeinsam an einem Tisch sitzen, an. Wenige Sekunden später hat sie sich schon zwischen zwei Omas gehockt – und fängt an zu malen. Sehr zur Freude ihrer Tischdamen. Szenen wie diese sind in deutschen Pflegeheimen alltäglich. So auch im Aventinum-Altenheim in Kurort Hartha. In ruhiger Umgebung, direkt am Tharandter Wald, können Menschen hier friedlich alt werden.

Für die 32-jährige Freitalerin Isabel Schiffner ist ihre neue Arbeit noch nicht alltäglich. Im Pflegeheim arbeitet sie erst seit Mitte November. Doch schon jetzt möchte sie ihre neue Aufgabe nicht mehr missen. „Mir macht die Arbeit mit den alten Menschen viel Spaß“, sagt sie. Die meisten ihrer Patienten hier sind an Demenz erkrankt. „Wenn ich Freunden von meinem neuen Job erzähle, können die gar nicht glauben, wie viel mir die alten Leutchen zurückgeben.“ Die meisten freuen sich, wenn die junge Frau sie morgens weckt, wenn sie sie zum Frühstück bringt oder kleine Gespräche mit ihnen führt.

Als Pflegehelferin muss Isabel Schiffner aber auch Aufgaben übernehmen, die manch anderem unangenehm wären. Ihren Patienten etwa die Zähne putzen, sie an- und auskleiden oder den Gang zur Toilette begleiten. „Anderen Leuten den Hintern abzuwischen, macht mir überhaupt nichts aus“, sagt Isabel Schiffner.

Jobs für Behinderte vorhalten

Früher war sie in ihrem Leben selbst oft auf Hilfe angewiesen. In Dresden kam sie Mitte der 80er-Jahre mit einer offenen Wirbelsäule zur Welt. In ihren ersten zwei Lebensjahren musste sie öfter zum Kinderarzt als andere Kinder. Ihr Arzt bemerkte bei einer Routineuntersuchung, dass ihr Kopf deutlich größer war als bei gleichaltrigen Kindern. „Die Diagnose war: Wasserkopf“, sagt Isabel Schiffner. Hydrocephalus nennen Ärzte das Phänomen, wenn das Gehirnwasser nicht richtig über die Wirbelsäule ablaufen kann. „Bei mir staute das Wasser von der Wirbelsäule zurück in den Kopf. Ich war als Kind generell viel krank.“

Eine Operation rettete sie. Dabei wurde ihr ein dünner Schlauch eingesetzt, der die Verbindung zwischen ihrem Gehirn und der Wirbelsäule sicherstellt. Nur wenn Isabel Schiffner ihre Haare hochhält und man ganz genau hinguckt, zeichnet sich hinter ihrem rechten Ohr eine schmale Beule ab. Im Jahr 1990 musste der Schlauch zum vorerst letzten Mal gewechselt werden. Da war Isabel Schiffner sechs Jahre alt.

Mittlerweile hat sie selbst eine vierjährige Tochter. Ihren Hydrocephalus hat sie nicht weitergegeben, die Krankheit ist nicht erblich. Bis auf gelegentliche Konzentrationsstörungen und die Tatsache, dass in ihrem Schwerbehindertenausweis eine 60 steht, die den Grad ihrer Behinderung ausweist, führt Isabel Schiffner ein ganz normales Leben. „Ich erziehe meine Tochter allein, das ist schon manchmal anstrengend“, sagt sie. Weil der Kindergarten ihrer Tochter erst um sechs Uhr öffnet, darf sie ihre Schicht in Kurort Hartha eine halbe Stunde später als ihre Kolleginnen beginnen. Von halb sieben bis zwei Uhr nachmittags arbeitet sie in dem Pflegeheim. „Wenn ich dann nach Hause komme, bin ich erst mal platt.“ Nach einer kurzen Pause auf dem Sofa holt sie ihre Tochter ab.

Der Stress ist der Preis für ein Leben, das sie sich lange gewünscht hat. Gemobbt wurde sie zwar nicht in ihren früheren Arbeitsstätten. „Aber meist hat irgendetwas nicht gepasst.“ Dabei hat sie immer versucht, zu ihren Arbeitgebern ganz offen zu sein. „Wenn ich denen meine Krankheit verheimliche, bringt uns das allen ja keine Punkte“, sagt sie.

Ausbildung und Umschulung absolviert

Nach der Schule machte Isabel Schiffner eine dreijährige Ausbildung zur Bürokraft. Dann ging sie in den Garten- und Landschaftsbau und arbeitete anschließend als Zimmermädchen in einem Dresdner Vier-Sterne-Hotel. Sie machte eine zweijährige Zusatzausbildung zur Wellnesskosmetikerin und arbeitete als Reinigungskraft in einem Freitaler Pflegeheim. Nach einer weiteren Umschulung, darf sie jetzt als Pflegehelferin arbeiten. Sie hat endlich rausgefunden, was ihr Spaß macht. „Demenz, das ist wie Kindergarten – nur rückwärts“, sagt Isabel Schiffner.

Die Bundesagentur für Arbeit versucht, Menschen wie Isabel Schiffner gezielt zu fördern. In Kursen und Weiterbildungen sollen sie, wenn es möglich ist und die Behinderten das auch selbst wollen, fit gemacht werden für den sogenannten ersten Arbeitsmarkt. Nach Erhebungen der Pirnaer Agentur waren im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Ende 2016 etwa 400 Menschen mit Behinderung arbeitslos gemeldet. Drei von vieren haben dabei eine akademische oder betriebliche Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Nur jeder zwanzigste Arbeitslose im Landkreis ist laut der Statistik schwerbehindert. Das ist kein schlechter Schnitt, wenn man bedenkt, dass fast jeder zehnte Deutsche schwerbehindert ist. Doch haben in jüngster Zeit laut Arbeitsagentur behinderte Menschen im Landkreis nicht im gleichen Maße neue Jobs gefunden, wie Menschen ohne Handicap – trotz der derzeit sehr guten Konjunktur. In der Agentur beobachtet man diesen Trend mit Sorge.

Den 400 schwerbehinderten Arbeitslosen standen im Landkreis 600 unbesetzte Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen gegenüber. Denn die großen Firmen sind gesetzlich dazu verpflichtet, jeden 20. Arbeitsplatz in ihrem Betrieb an einen schwerbehinderten Menschen zu vergeben. Falls das – aus welchen Gründen auch immer – nicht gelingt, muss der Arbeitgeber in jedem Monat eine dreistellige Summe pro offener Stelle als Ausgleichsabgabe an das sächsische Integrationsamt zahlen. Selbst wenn er nichts dafür kann, dass kein Schwerbehinderter in seinem Betrieb arbeitet.

Menschen eine Chance geben

Mit der Leistung, die Isabel Schiffner in Kurort Hartha Tag für Tag abliefert, ist ihre Chefin, die Heimleiterin Ulrike Lebek, sehr zufrieden. Für sie hat sich ausgezahlt, dass sie der jungen Frau vertraut hat. „Erstens sind wir – gerade in unserer Branche – immer auf der Suche nach gutem Personal. Und zweitens bin ich durchaus der Meinung, dass auch Arbeitgeber eine Verantwortung haben und Menschen, die in ihrem Leben Schwierigkeiten hatten, eine Chance geben sollten.“

Das bunte Strichmännchen auf dem Blatt Papier vor Isabel Schiffner ist fertig. Die Dame, die vor der Zeichnung sitzt, freut sich über das Bild. Sie gluckst und streichelt ihrer Pflegehelferin die Hand. „Klar werde ich mit diesem Job nicht reich. Aber ich bin glücklich“, sagt Isabel Schiffner. Es sind Kleinigkeiten wie diese, die ihr zeigen, dass sie heute wieder einen richtig guten Job gemacht hat.

