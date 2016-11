Auf Achse ohne Führerschein Obwohl er es nicht gedurft hätte, war ein junger Mann mehrfach für einen Paketdienst unterwegs – bis die Polizei ihn stoppte.

© dpa

Noch während der Probezeit war der Angeklagte innerhalb einer Ortschaft viel zu schnell unterwegs. Weil der Fahranfänger es anschließend versäumt hatte, ein behördlich angeordnetes Aufbauseminar zu absolvieren, wurde ihm Anfang Juni die Fahrerlaubnis entzogen. Das hielt den jungen Mann aber nicht davon ab, noch am selben Tag einen Arbeitsvertrag bei einem Paketdienst zu unterschreiben. Ab da war er knapp einen Monat täglich zwischen Kreischa, Bannewitz und Rabenau mit einem Transporter unterwegs, um Pakete auszuliefern. Ende Juli ging der Altenberger aber der Polizei bei einer Kontrolle ins Netz.

Wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis war der 22-jährige Paketzusteller zwischenzeitlich schon per Strafbefehl zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 3 000 Euro und einem Jahr Fahrverbot verurteilt worden. Dagegen hatte er aber Widerspruch eingelegt und stand deswegen nun vor dem Amtsgericht Dippoldiswalde. Dort stellte der junge Mann seine Schuld nicht in Abrede und gab zu, alle 18 angeklagten Fahrten tatsächlich gemacht zu haben. Auch die Höhe der Strafzahlung hielt er für angemessen. Ihm ging es lediglich um eine Aufhebung des Fahrverbotes, da er fürchtet, ansonsten seine neue Arbeit als Baumaschinenführer wieder zu verlieren. „Auf einem abgeschlossenen Gelände darf ich zwar einen Bagger auch ohne Führerschein bedienen, aber wenn wir zum Beispiel an der Autobahn arbeiten müssen, geht das dann nicht mehr“, erklärt der Angeklagte.

Obwohl er sich einsichtig zeigte, sah der Staatsanwalt keine Möglichkeit, das Fahrverbot zurückzunehmen. Zu oft und zu viele Kilometer sei der Angeklagte gefahren, obwohl er es nicht gedurft hätte. Allerdings, so regte er an, könne das Gericht darüber nachdenken, das auferlegte Verbot zu kürzen. Diesem Antrag kam Richter Heinz-Christian Mansch nach und minderte das Fahrverbot gegen den Deutschen. Statt erst in einem Jahr bekommt der Angeklagte seinen Führerschein nun schon nach sechs Monaten zurück – vorausgesetzt, er hat bis dahin eine Nachschulung für den Führerschein besucht.

zur Startseite