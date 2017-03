Handball Auf Abschiedstour Steffen Fichte will sein Traineramt beim VfL Waldheim abgeben. Als Schiedsrichter bleibt er dem Verein aber erhalten.

Steffen Fichte liebt den Handballsport. Auch wenn er kein Trainer mehr ist, will er dem VfL Waldheim die Treue halten. © André Braun

Diese Saison läuft bei den Verbandsligahandballern des VfL Waldheim 54 wesentlich entspannter als die vorangegangene. Wurde 2015/2016 fast bis zuletzt gegen den Abstieg gekämpft, so hat der Klassenerhalt in dieser Saison nie infrage gestanden. Anteil daran hat auch Steffen Fichte, der seit knapp zwei Jahren zum Trainerstab der Mannschaft gehört. Deshalb ist Fichte bei der 20. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers in der Kategorie „Ehrenamt – Ohne die es nicht geht!“ nominiert.

Es sei für ihn nicht einfach, seinen Beruf als Justizvollzugsbeamter, die Familie und den Sport unter einen Hut zu bringen, sagt Steffen Fichte. „Ohne das Verständnis der Familie würde das nicht gehen“, so der 52-Jährige, der mit Petra verheiratet ist. Tochter Stephanie spielt ebenfalls Handball. Vor zwei Jahren sei er von Gerd Hochmuth mehr oder weniger überredet worden, im Trainerteam der ersten Mannschaft mitzuwirken. „Inzwischen musste ich feststellen, dass der Zeitaufwand doch sehr hoch ist. Zumal ich ja auch noch Schiedsrichter bin, auch wenn ich in der letzten Zeit nicht viele Spiele gepfiffen habe“, sagt Fichte.

In den ausstehenden drei Spielen will er mit dem Team möglichst noch drei Siege einfahren. „Minimalziel ist aber, ein positives Punktverhältnis zu erreichen. Damit würden wir dann besser abschneiden als in der vergangenen Saison“, so der Trainer.

Steffen Fichte ist als Fünfjähriger durch seinen Vater Eberhard zum Handball gekommen. Der wiederum wollte Steffens älteren Bruder 1965 beim Fußball anmelden, wurde aber weggeschickt. Daraufhin ging er zum Handball und seine Söhne auch. „Ich bin meinem Vater dankbar, dass er mich zum Handball gebracht hat.“ In seinem Büro hängt ein Spruch: wenn Handball einfach wäre, würde es Fußball heißen. Damit wolle er nichts gegen den Fußball sagen, doch drücke dieser Spruch seine Leidenschaft für den Handball aus. Er interessiere sich aber auch für andere Sportarten, spiele selbst ganz gut Volleyball und Tischtennis.

Seit 1972 ist Steffen Fichte Mitglied beim VfL. Als Zwölfjähriger wurde er sogar zur Sichtung für die Sportschule eingeladen. „Obwohl ich im Kreis Döbeln auf der linken Seite damals der beste Spieler war, wurde ich nicht genommen. Ich war zu klein“, erinnert sich Fichte. Er blieb seinem Verein treu, auch als er mit seiner Familie 1991 nach Leisnig zog. Fichte spielte bis zum 43. Lebensjahr selbst Handball. Besonders gern erinnert er sich an die Zeit in der „Zweiten“ von 1991 bis 2005. „Das waren goldene Jahre. Mit Michael Kästner, Steffen Ilbig, meinem Cousin Ralf Wagner oder Matthias Poch habe ich immer gern zusammengespielt.“ Als Kästner 2005 starb, sei das für ihn ein großer Einschnitt gewesen. „Ich denke oft an Micha, es tut heute noch weh, dass er nicht mehr da ist.“

