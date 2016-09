Auf Abenteuerfahrt nach Afrika Der gebürtige Großenhainer Sven Bennewitz erzählt von seiner Reise mit einem 20 Jahre alten Ford durch zehn Länder.

Sven Bennewitz aus Großenhain fuhr mit diesem Ford Mondeo bei der Rallye Dresden-Dakar-Banjul mit. Davon erzählt er am Mittwochabend im Alberttreff. © Klaus-Dieter Brühl/Archiv

Im November 2015 fuhr Sven Bennewitz, 30 Jahre alt und gebürtiger Großenhainer, auf die bisher spannendste Reise seines Lebens: Über 7700 Kilometer ging es mit einer Gruppe, der „Dresden-Dakar-Banjul Challenge“, bis ins westafrikanische Gambia. Bennewitz fuhr dabei einen 20 Jahre alten Ford, der wie die anderen Fahrzeuge für einen karitativen Zweck versteigert werden sollte. Er war einer der 44 Fahrer, die sich auf die große Abenteuerfahrt begaben und drei Wochen später in der Hauptstadt Banjul ankamen. Was der 30-Jährige dabei erlebte, will er am Mittwoch bei einem Diavortrag im Alberttreff schildern.

„Mein Auto, ein Ford Mondeo, Baujahr 1995, war eine Spende des Großenhainer Autohauses von Heiko Winkler“, erzählt Bennewitz. Der hatte den Benziner vorher extra für die Reise fit gemacht, ein zwei Millimeter dickes Blech auf den Unterboden montiert, Öl gewechselt, spezielle Winterräder mit besonders starkem Profil aufgezogen. Insgesamt elf Firmen aus der Röderstadt und der Umgebung haben den gebürtigen Großenhainer finanziell unterstützt. Die Firmenlogos prangten auf der Autokarosse. „Ohne ihre Hilfe hätte ich die Rallye nicht fahren können“, sagt Bennewitz dankbar. Er hofft, dass alle Unterstützer im Alberttreff dabei sein werden.

Reiches Monaco, armes Mauretanien

Sven Bennewitz wird mit vielen Bildern die Eindrücke vom reichen Europa in Monaco bis zum bitterarmen Mauretanien in Afrika schildern, von orientalischen Märkten in Marrakesch/Marokko, atemberaubenden Landschaften im Hohen Atlas Nordafrikas und Zelten in der Wüste Sahara. Diese Erlebnisse wird Bennewitz nie vergessen.

Die Reise war aber keineswegs nur angenehm.

Gerade, als die Rallye durch die Westsahara führte, feierte Marokko den 40. Jahrestag der Annektion dieses Gebietes. „Dort hat die militärische Präsenz spürbar zugenommen“, berichtet Bennewitz. Ab Mauretanien wurde die Gruppe eskortiert, später gab es zwölf Polizisten, die auch nachts das Camp von Dünenkuppen aus bewachten. Übergriffe gab es zum Glück nicht. Eine Staatsstraße im Senegal forderte das ganze fahrerische Können. „Dort spielten wir Schlaglochbingo. Die Entscheidung, die wir treffen mussten, lautete: Fährt man durch das tiefe oder durch das ganz tiefe Schlagloch“. Bennewitz` Wahl war bei jeder unliebsamen Bodendelle die richtige. Er brachte den Mondeo – abgesehen von den beiden in der Sahara abgefallenen Stoßstangen – heil ans Ziel. Dort wurden die wieder am Auto befestigt, das Fahrzeug intensiv gereinigt und meist bietend versteigert. Eine gambische Familie kaufte das Auto für 1200 Euro.

Mittwoch, 19.30 Uhr, SkZ Alberttreff, Eintritt: 6/4 Euro

