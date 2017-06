Fußball Auer Stürmer gastiert in der Heimat Hans-Richard Jentzsch ist vor einem Jahr zum FC Erzgebirge gewechselt. Er will Profifußballer werden, hat aber auch Rückschläge verkraften müssen.

Hans-Richard Jentzsch spielt als Angreifer bei den B-Junioren des FC Erzgebirge Aue noch nicht die Rolle, die er sich wünscht. Die Hoffnung auf den Profifußball will er aber nicht aufgeben. © Frank Korn

Die gegnerischen Spieler, gegen die Hans-Richard Jentzsch an diesem Nachmittag antritt, kennt er aus früheren Zeiten. Bis vor einem Jahr hat er mit seinen Teams oft genug gegen die SG Hartha/Leisnig gespielt. Im vergangenen Jahr wechselte er vom Döbelner SC zum B-Juniorenteam des FC Erzgebirge Aue. Beim Freundschaftsspiel in Hartha zeigt sich der Regionalligist aus dem Erzgebirge überlegen. Aue gewinnt mit 9:2, Hans-Richard Jentzsch erzielt vor der Pause zwei Tore. Trotz des klaren Erfolges zollt er dem Gegner Anerkennung. „Besonders in der zweiten Hälfte haben die Hartha/Leisniger ein gutes Spiel gemacht“, sagt der 15-Jährige, der in diesem Monat 16 Jahre alt wird.

In der Saison 2015/2016 spielt Hans-Richard Jentzsch noch bei den C-Junioren des Döbelner SC. 47 Tore erzielt er in jenem Spieljahr in der Landesklasse Mitte. Auch in den Jahren zuvor macht der Stürmer mit vielen Toren auf sich aufmerksam. Klar, dass er damit Begehrlichkeiten bei größeren Vereinen weckt. Einige Probetrainingseinheiten bei Dynamo Dresden bringen nicht den erhofften Durchbruch. Ulrich Löser, Leiter des Nachwuchszentrums beim Döbelner SC, vermittelt ihn zum FC Erzgebirge Aue. Dennoch gibt es nach dem Wechsel zunächst Schwierigkeiten. Weil sich die Vereine nicht über die Wechselmodalitäten einigen können, bleibt Jentzsch zunächst gesperrt, kann erst einige Wochen nach Saisonbeginn in den Punktspielen auflaufen.

Obwohl sein erstes Jahr in Aue mit Hindernissen beginnt und sich auch danach nicht gerade positiv entwickelt, will sich Hans-Richard Jentzsch nicht entmutigen lassen. „Ich hatte in diesem Spieljahr wenig Einsätze, auch weil der Trainer auf die erfahrenen Spieler des älteren Jahrgangs gesetzt hat“, sagt der 15-Jährige. In den letzten Begegnungen habe er aber mehr Einsatzzeiten bekommen. Zudem habe es im Mai einen Trainerwechsel gegeben, und beim neuen Coach Max Wosnitza sei er öfter zum Einsatz gekommen.

Hans-Richard Jentzsch kann auch in der nächsten Saison noch bei den B-Junioren spielen, und will sich durchbeißen. Sein Ziel ist es nach wie vor, den Sprung in den Profifußball zu schaffen. „In der Auer Zweitligamannschaft gibt es nur wenige Spieler, die es aus dem eigenen Nachwuchs geschafft haben. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass ich es packe“, gibt sich Jentzsch kämpferisch.

Im Alter von fünf Jahren hat Hans-Richard beim ESV Lok Döbeln mit dem Fußball spielen begonnen. Seine Brüder Konstantin und Johannes sind da schon im Verein. Hermann Mehner ist sein erster Trainer. Der erkennt schon früh sein Talent, sagt dem kleinen Hans-Richard eine große Karriere voraus. Bis zur D-Jugend bleibt Jentzsch beim ESV Lok Döbeln aktiv, wechselt dann zum Döbelner SC. Dort spielte er sich in die erste D-Juniorenmannschaft und verkraftet auch den Übergang aufs Großfeld gut. Der Wechsel zu einem größeren Verein scheint folgerichtig.

In Aue lebt Hans-Richard Jentzsch im Internat, besucht das Gymnasium in Schneeberg. Schule und Sport lassen ihm nur wenig Freizeit, die er am liebsten mit seiner Freundin verbringt. Besuche in der Heimat sind selten, deshalb ist er für solche Gelegenheiten wie bei diesem Testspiel dankbar. „In den ersten drei Ferienwochen haben wir frei“, sagt Hans-Richard. Und dass er sich auf die gemeinsame Zeit mit seiner Familie und seinem Kumpel Johannes freut.

zur Startseite