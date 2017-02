Auenstraßen-Tunnel ab Montag zu Momentan bereiten die Bauleute alles für den Abriss in der kommenden Woche vor. Für Spaziergänger ist dann hier kein Durchkommen mehr.

Ein Bagger arbeitet in der Nähe des Bahndammtunnels an der Auenstraße in Großenhain. Spaziergänger, die in den Stadtpark wollen, können ihn noch bis Sonntag nutzen. Danach ist vorerst damit Schluss © Anne Hübschmann

Auf dem Bahndamm entlang des Stadtparks wird emsig gearbeitet. Bagger tragen das alte Gleisschotterbett ab. Sie beladen einen Lkw nach dem anderen. Ein Bagger steht am nördlichen Bahnbaustellenende in der Nähe des Stinkgrabens, der andere Bagger rotiert und schaufelt übern Auenstraßen-Tunnel.

Durch Letzteren gehen zwei junge Mütter mit ihren Kinderwagen. Wenig später fährt ein Rentner mit seinem Elektro-Rollstuhl hindurch. Viele Großenhainer kommen und gehen an dieser Stelle aus bzw. in den Stadtpark hinein. Dieser Tunnel ist neben der Fußgängerunterführung zwischen Wildenhainer- und Berliner Straße momentan der einzige Parkzugang aus Richtung Innenstadt. Nicht mehr lange.

Wie Klaus Riedel, der Projektleiter von der Deutschen Bahn Netz AG, mitteilt, soll die Auenstraße nur noch bis Sonntag durchgängig offen sein. Ab Montag sollen die Bagger beginnen, das Tunnelmauerwerk frei zu schaufeln, um es später abreißen zu können. So wie sie es bisher bei den anderen Brücken und Tunneln gemacht haben, die im Zuge der großen Bahnbaustelle entfernt wurden.

Ex-Bahnübergang offen

Gleichzeitig, also auch ab Montag, soll der ehemalige Bahnübergang zwischen Wildenhainer- und Berliner Straße geöffnet werden. Eben dort, wo früher die Bahnschranken standen. Allerdings bleibt er für Kraftfahrzeuge passé. Nur Fußgänger und Radfahrer dürfen den zusätzlichen Übergang benutzen. „Das war der Wunsch der Stadtverwaltung“, erzählt Riedel. Es habe Bedenken gegeben, dass die Unterführung, die sich gleich in der Nähe befindet, nicht ausreicht, wenn mehr Leute an dieser Stelle von den westlichen Stadtteilen in die Innenstadt strömen.

Die Brücke über den Stinkegraben soll später abgerissen werden. Auch sie war früher mal ein Durchgang in den Stadtpark und ist jetzt zu schmal für den zukünftigen Bahndamm. Zwischen dem Stinkegraben und dem alten Bahnübergang endet dieser Baustellenabschnitt, der am Abzweig Kottewitz beginnt.

Vorplanung für Berliner Bahnhof

Die Bahn plant, dass ab Dezember die Strecke Dresden-Berlin wieder in Betrieb geht. Doch schon jetzt läuft eine Vorplanung für den nächsten Streckenabschnitt zwischen Großenhain und Elsterwerda. In diesem Zusammenhang denken Ingenieure darüber nach, ob und wie der Berliner Bahnhof in Großenhain verändert werden soll. Dabei geht es unter anderem um die Bahnsteige, die eventuell erhöht oder abgesenkt werden müssen. „Da sind die Planungen noch ganz am Anfang.“, sagt Riedel. Bis es konkrete Baupläne gibt, würden noch einige Jahre ins Land gehen. „Bis der nächste Bauabschnitt nach Elsterwerda beginnen kann, steht garantiert eine 20 davor“, so der Projektleiter der DB Netz AG. Also vor 2020 sei auf alle Fälle nicht damit zu rechen.

zur Startseite