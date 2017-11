Aue und Bochum trennen sich 1:1 Erzgebirge Aue hält die Konkurrenz auf Abstand. Gegen Kellerkind VfL Bochum erkämpften sich die Auer einen Punkt und bleiben damit im Tabellenmittelfeld. Für einen Sieg fehlt weiter die nötige Effektivität im Abschluss.

Bochums Lukas Hinterseer (r) in Aktion gegen Aues Clemens Fandrich (l) und Torwart Martin Männel. © Monika Skolimowska/dpa

Aue. Der FC Erzgebirge Aue hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga vor 7200 Zuschauern zu Hause einen Punkt erkämpft. In einer interessanten und temporeichen Partie gegen den VfL Bochum stand am Ende ein leistungsgerechtes 1:1 (1:1). Clemens Fandrich (4.) hatte Aue früh in Fphrung gebracht, Felix Bastians (40.) glich noch vor der Pause aus. Durch den gewonnenen Punkt hält Aue den Abstand zum Tabellenkeller und verbessert sich auf Position zehn.

Die erste gute Nachricht aus Auer Sicht gab es bereits vor dem Anpfiff. Der Verein gab bekannt, dass der Vertrag mit Haupt- und Trikotsponsor „WÄTAS“ um zwei Jahre bis 2020 verlängert wurde.

Für Aue lief Fandrich am Sonntagmittag als hängende Spitze auf, Philipp Riese übernahm seinen Part auf der Doppelsechs. Sören Bertram und Mario Kvesic blieben auf der Bank. Das frühe Tor hatte Fandrich gleich selbst eingeleitet. Tiffert schickte ihn dann mit einem Steilpass an den Fünfmeterraum, von wo Fandrich die Kugel mit etwas Glück im Tor unterbrachte.

Durch die frühe Führung entwickelte sich eine temporeiche Partie. Bochum war um eine schnelle Antwort bemüht, biss sich aber oft an der defensiven Fünferkette der Auer die Zähne aus. Lukas Hinterseer (20.) hatte eine erste gute Schusschance, scheiterte aber an Torwart Martin Männel. Danach lief der eingewechselte Vitaly Janelt auf der linken Außenbahn durch und konnte den mitgelaufenen Innenverteidiger Bastians (40.) frei im Strafraum bedienen. Der Bochumer schob mühelos ein.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie unterhaltsam. Kevin Stöger (48.) und Hinterseer (57.) für die Gäste, sowie Dimitrij Nazarov (51., 58., 60.) für die Hausherren vergaben gute Torchancen. Bochum setzte Aue nun besser unter Druck und provozierte so viele Fehlpässe, die immer wieder für Gefahr vor dem Tor der „Veilchen“ sorgten. Kuriose Szene: Aues Nazarov sprintet einem Ball hinterher, erwischte dabei Gästetorwart Manuel Riemann leicht, der sich bei der harmlos anmutenden Szene aber verletzte. Es kam Ersatzmann Felix Dornebusch in die Partie.

Der war auch gleich gefordert, als Fandrich (69.) und Pascal Köpke (75.) gefährlich aufs Tore köpften. Zum Ende hin schienen beide Mannschaften mit dem Unentschieden einverstanden zu sein. „Nach dem 0:3 vorige Woche haben wir uns dieses Mal richtig gut präsentiert. Darauf können wir aufbauen. Wir haben als FC Erzgebirge jetzt 19 Punkte und das ist wohl nicht so schlecht“, analysierte Torschütze Fandrich. (dpa)

