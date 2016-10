Aue rüstet sich gegen St. Pauli Die wackelige Defensive von Erzgebirge Aue wird gegen St. Pauli kräftig umgebaut. Ein neuer Torwart wurde verpflichtet, eine neue Variante in der Viererkette getestet. Aue ist in Hamburg zum punkten verdammt.

Nach dem Auftritt gegen den VfL Bochum musste sich Aues Simon Handle erstmal an den Kopf fassen und hofft auf ein besseres Ergebnis am Freitag im Duell mit St. Pauli. © dpa

Aue. Für den FC Erzgebirge Aue steht am Freitagabend ein richtungsweisendes Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga an. Die Sachsen reisen zum zwei Punkte schlechteren Tabellenschlusslicht FC St. Pauli. „Für uns ein super wichtiges Spiel“, sagt der neu verpflichtete Torhüter Daniel Haas und fügt hinzu: „Wir wollen die St. Paulianer hinter uns behalten. Wir müssen punkten. Ich denke, wir werden nicht auf Unentschieden spielen“.

Dabei wird eben jenem Haas eine zentrale Rolle zukommen. Denn die Abwehr der Sachsen, in der vergangenen Saison noch das Punktstück, wirkt seit der Verletzung von Martin Männel äußerst instabil. Das lag nicht nur, aber auch, am Ersatzmann Robert Jendrusch. „Die Verpflichtung von Daniel Haas gibt uns ein gutes Gefühl“, sagt Trainer Pavel Dotchev und zählt seine Vorzüge auf: „Er ist fit, er ist erfahren, er kennt die Liga, er kann mit Druck umgehen. Durch seine Ausstrahlung und Persönlichkeit kann er die Abwehr von hinten stabilisieren und organisieren“. Gleichzeitig warnt der Bulgare davor, Wunderdinge von Haas zu erwarten: „Er hat keine Spielpraxis“.

Möglich, dass es zu weiteren Wechseln in der Defensive kommt, denn die Viererkette der vergangenen Spielzeit ist entweder außer Form (Julian Riedel, Sebastian Hertner) oder verletzt (Calogero Rizzuto). Für Riedel könnte Fabian Kalig in die Innenverteidigung rutschen. Dort lief er beim 7:1-Testspielsieg gegen Wismut Gera auf. Möglich, dass er auch erneut rechts verteidigt und Fabian Kaufmann den schwachen Hertner ersetzt.

Im Mittelfeld klafft ebenfalls eine riesen Lücke: Nach seiner zweiten Unbeherrschtheit in dieser Saison fehlt Christian Tiffert wieder gelb-rot-gesperrt. Der Mittelfeldmotor ist das Herz des Auer Spiels. Seine Übersicht und Passsicherheit erreicht niemand sonst im Team. „Gegen St. Pauli ist ein defensiver Ersatz die bessere Option“, sagte Dotchev der „Chemnitzer Morgenpost“. Clemens Fandrich ist deshalb wohl wieder einmal keine Option. Louis Samson hat den Vorteil, mit Nebenmann Philipp Riese eingespielt zu sein, Mirnes Pepic konnte sich im Training anbieten.

Egal wer spielt, es wird ein richtungsweisendes Spiel. „Wir haben einen neuen Anfang vor uns“, unterstreicht Dotchev mit Blick auf zuletzt nur einen Punkt aus drei Spielen. „Die zwei Wochen Pause haben uns gut getan. Wir konnten zur Ruhe kommen und einige Sachen aufarbeiten“, bemerkt der Trainer. Noch genießt der Bulgare volle Rückendeckung und hohes Vertrauen der Vereinsführung, zumal seit der Entlassung von Sportdirektor Steffen Ziffert wenig sportliche Kompetenz in den Gremien vorhanden ist. Schafft Dotchev den Turn-Around in Hamburg aber nicht, wird es auch für ihn langsam ungemütlich. (dpa)

