Aue-Remis kostet wichtige Punkte Der SV Sandhausen und der FC Erzgebirge Aue trennten sich 1:1 (0:0). Seit vier Spielen sind die Sachsen ungeschlagen, holten am Samstag in Sandhausen einen Punkt. Dennoch kommt die Abstiegszone näher.

Torschütze Pascal Köpke (2.v.l.) von Erzgebirge Aue jubelt mit seinen Mannschaftskollegen Ridge Munsy (l) und Malcolm Cacutalua über das Tor zum 0:1. © Uwe Anspach / dpa

Sandhausen. Die positive Serie des FC Erzgebirge Aue in der 2. Fußball-Bundesliga hält an. Auch im vierten Spiel in Serie haben die Auer nicht verloren. Beim starken SV Sandhausen erkämpften sich die Sachsen ein ordentliches 1:1 (0:0). Pascal Köpke (54.) hatte die Auer in Führung gebracht, ehe Sandhausens Winterneuzugang Rurik Gislason (69.) mit seinem ersten Tor für den neuen Verein ausgleichen konnte. Da auch die Konkurrenz im Abstiegskampf punktete, droht Aue am Sonntag auf den Abstiegs-Relegationsplatz abzurutschen.

Das Spiel im Sandhäuser Hardtwald entwickelte sich so, wie es allgemein erwartet worden war: Zwei defensiv gut organisierte Mannschaften, mit jeweils nur einem nominellen Stürmer in der Startelf, gaben dem Gegner keinen Raum für Kombinationen oder Offensiv-Aktionen. Entsprechend waren Torschüsse Mangelware. Nejmeddin Daghfous (8.) zirkelte einen Freistoß über die Auer Abwehrmauer, aber auch direkt in die Arme von Torwart Martin Männel. Dessen Abschlag landete direkt bei Korbinian Vollmann, der aus der überraschenden Möglichkeit aber kein Profit schlagen.

Innenverteidiger Markus Karl (32.) verfehlte mit einem wuchtigen Distanzschuss das Ziel nur knapp. Einmal konnte sich der Auer Stürmer Ridge Munsy (40.) in einer Eins-gegen-Eins-Situation gegen seinen Gegenspieler durchsetzen, scheiterte dann aber an SVS-Schlussmann Marcel Schuhen.

Nach dem Seitenwechsel war Aue die etwas aktivere Mannschaft, auch wenn es zunächst weiter ein kampfbetontes Spiel blieb. Nach einem langen Schlag der „Veilchen“ konnte Sandhausens Abwehrmann Tim Knipping den Ball nicht klären, Köpke rauschte dazwischen und versenkte den Ball im Tor der Hausherren. Eine in der Entstehung glückliche Führung für die Auer, die aber zum Verlauf des Spiels passte.

Das Tor spielte den Gästen in die Karten, die nun Sandhausen das Spiel überließen und selbst auf Kontersituationen lauerten. Die sichtlich bemühten Hausherren konnten zunächst mit dem Plus an Spielanteilen nichts anfangen. Ähnlich wie die Auer Führung entstand auch der Ausgleich dann eher aus dem Zufall heraus. Richard Sukuta-Pasu erlief sich einen weiten Ball, Dominik Wydra verlor den entscheidenden Zweikampf und im Aue Strafraum stand plötzlich Gislason (69.) völlig blank, der keine Probleme hatte den Ball im Tor unter zu bringen. In der Schlussphase drängte Sandhausen dann auch auf den Sieg, hatte aber keine nennenswerten Torabschlüsse mehr. (dpa)

