Aue kann Klassenerhalt perfekt machen

Aues Dimitrij Nazarov (Mitte) jubelt nach einem Tor. © Archiv: dpa

Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue strotzt vor dem vielleicht entscheidenden Heimspiel im Abstiegskampf am Sonntag gegen den 1. FC Kaiserslautern vor Selbstvertrauen. Mit dem FCK reist ein direkter Mitkonkurrent ins Lößnitztal, der bei einem Sieg überholt werden kann. Läuft es für Aue optimal, kann sogar der Klassenverbleib schon perfekt gemacht werden. Dazu müsste Aue aber siegen und Bielefeld und Würzburg dürften zeitgleich nicht gewinnen.

„Es ist für uns die erste Gelegenheit, uns zu retten. Ich glaube, dass wir wirklich eine große Chance haben, die drei Punkte hier zu behalten, weil wir gut drauf sind, wir uns in den letzten Wochen viel Selbstvertrauen holen konnten“, sagte Kapitän Martin Männel am Freitag.

Laut Trainer Domenico Tedesco brennt sein Team. „Wir leben und beben für dieses Spiel und diese Zweitliga-Saison und werden alles reinhauen. Für uns ist es schön, dass wir im Rennen sind und uns die Position so erarbeiten konnten“, erinnerte er an die Ausgangslage bei seiner Amtsübernahme. Damals war nicht damit zu rechnen, dass Aue den Klassenverbleib überhaupt noch selbst in der Hand haben würde. Durch diese Betrachtungsweise will Tedesco den Druck minimieren.

Neben den verletzten Nicky Adler, Max Wegner und Fabio Kaufmann fehlt der Gelb-gesperrte Clemens Fandrich. Dadurch dürfte Sören Bertram in die Startelf rücken. Die Unterstützung der Fans ist dem FCE gewiss. Das heimische Stadion ist zum dritten Mal in Serie ausverkauft. (dpa)

