Aue fürchtet keinen Knacks Die „Veilchen“ hadern damit, mal wieder ein gutes Spiel verloren zu haben – und nun geht es nach Dresden.

Aues Coach Pavel Dotchev kommt langsam ins Grübeln. Foto: Picture Point © picture point

Zahlen lügen nicht, aber am Ende steht wieder eine Niederlage für den FC Erzgebirge Aue. Gegen den Zweitliga-Spitzenreiter Eintracht Braunschweig gab es eine bittere 0:2-Heimpleite. Mehr als 70 Prozent Ballbesitz, 24:8 Torschüsse, mehr als doppelt so viele gespielte Pässe, 11:2 Ecken – jede Statistik zeigte Aue als die bessere und tonangebende Mannschaft. Nur das, was letztlich in die Wertung geht, fiel anders aus. „Diese negativen Ergebnisse vernichten unsere Leistung“, sagte Aues Coach Pavel Dotchev.

„Schon wieder bitter, so zu verlieren“, klagte Innenverteidiger Steve Breitkreuz. „Wir hatten mindestens drei solcher Spiele“, ärgerte sich auch sein Kollege Julian Riedel: „Ich denke an Heidenheim, ich denke an Ingolstadt und jetzt gegen Braunschweig auch. Momentan haben wir das Glück nicht auf unserer Seite“. Riedel selbst hatte dabei mit einer Katastrophen-Rückgabe auf Torwart Martin Männel das 0:1 und damit die Niederlage eingeleitet, obwohl Aue auf der Stadionbaustelle das bisher beste Saisonspiel ablieferte.

Aue muss die individuellen Fehler in der Abwehr abstellen, zudem ist das Offensivspiel ist berechenbar. Sie versuchen es über die Außen fast ausschließlich mit hohen Flanken. Gegen eine kopfballstarke Abwehr kommt der FCE nicht durch. „Das kann man trainieren, und das werden wir trainieren“, betonte Dotchev. Positiv sei, dass die Mannschaft bis zum Schluss Gas gebe. „Das ist, was für mich zählt.“ Gleichzeitig warnt er: „Irgendwann fangen die Spieler an, an sich zu zweifeln. Und das ist genau das, was nicht passieren darf.“

Am nächsten Sonntag muss Aue nun ausgerechnet im Sachsen-Derby bei Mitaufsteiger Dynamo Dresden ran. Dort wird eine gute Mentalität umso mehr entscheidend sein. Simon Skarlatidis zeigte sich dabei optimistisch: „Wenn ich die Mannschaft ansehe, dann bin ich sicher, dass wir unseren Weg gehen. Ganz sicher! Das gibt uns keinen Knacks.“ (dpa)

zur Startseite