Aue erkämpft Auswärtspunkt

Erzgebirge Aue hat ein neues Auswärtsgesicht. Statt Hurra-Fußball mit viel Offensive und wenig Kontrolle spielt der Zweitliga-Aufsteiger in der Fremde jetzt kampfbetonter. Das zeigte sich beim 0:0 in Kaiserslautern ebenso wie schon zuvor beim 1:1 in Würzburg. „Das war kein Spiel fürs Auge“, sagte Torwart Daniel Haas mit Blick auf gerade mal zwei Torschüsse in der ganzen Partie. „Entschuldigung, dass manche dafür Eintritt bezahlt haben“, ergänzte Mittelfeldmann Christian Tiffert.

Aber genau so ein Spiel hatte sich Trainer Pavel Dotchev gewünscht. Aue überließ Lautern das Spiel, zog sich zurück und wartete ab. „Wir haben uns heute mehr auf die Defensive konzentriert und diesbezüglich alle unsere Vorgaben umgesetzt. Allerdings hätte ich mir mehr Aktionen bei eigenem Ballbesitz gewünscht“, sagte Dotchev. Der zweite Auswärtspunkt in Serie bringt auch dem Coach ein wenig mehr Ruhe.

„Wichtig ist, dass wir zu Null gespielt haben“, meinte Haas, der als Vertreter von Martin Männel nicht immer überzeugen konnte. „Viel Leidenschaft, viel Herzblut, viel Kampf“, attestierte Tiffert seiner Mannschaft und sagte über die Spielweise: „Das müssen wir immer bringen. Dann kommt auch die Sicherheit wieder.“

Am Freitag steht für Aue das letzte Heimspiel in diesem Jahr gegen Fortuna Düsseldorf an. Aber gerade mal mickrige vier Punkte sammelte der FCE bislang im heimischen Stadion. Das sind für den Klassenverbleib schlicht zu wenig. „Da gilt es, einen Dreier zu holen“, sagte Tiffert. Nur mit dem zweiten Heimsieg könnten die Auer noch den Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen halten und sich in der Winterpause neu sortieren. Dann wird auch Männel wieder im Kasten stehen. Der Torwart ist jetzt ins Mannschaftstraining eingestiegen. (dpa)

